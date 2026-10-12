Удар в живот, подзатыльник и пощечина: всплыли пикантные подробности драки Сысоевой с Федункив

Федункив объяснила, что произошло на самом деле.



Марина Федункив публично ответила Надежде Сысоевой, которая вновь вспомнила давний конфликт времен Comedy Woman. Актриса высмеяла рассказ бывшей коллеги о драке и категорически отвергла утверждение, будто ударила комикессу в живот. Старшая коллега обратила внимание, что блондинка пытается выставить себя бедной жертвой. Впрочем, Марина не отрицает, что между ними действительно произошел крайне неприятный инцидент.



Знаменитость с иронией прокомментировала красочные откровения бывшей коллеги. Она уверяет, что рассказ о якобы нанесенном ударе в живот — это вымысел. Звезда также тонко намекнула на худобу своей оппонентки, подчеркнув, что не била ее в «несуществующий живот».

«Если бы я сказала, что дала ей леща, это было бы обидно. А так Надя — жертва», — отметила знаменитость.

Кроме того, Марина сравнила поведение бывшей коллеги с людьми, страдающими деменцией, которые постоянно возвращаются к одним и тем же воспоминаниям. По мнению актрисы, блондинка снова и снова поднимает эту историю, потому что в ее жизни больше ничего не происходит.

Накануне Надежда рассказала о конфликте, который, по ее утверждению, произошел в феврале 2022 года во время гастрольного тура. Комикесса заявила, что ее оппонентка тогда злоупотребляла алкоголем. По словам блондинки, вся команда ждала артистку в автобусе, а когда та наконец спустилась, то решила еще и закурить. Это стало последней каплей и взбесило Сысоеву, после чего завязалась драка.

Ранее Федункив тоже вспоминала об этой ссоре и не скрывала, что дала девушке подзатыльник. При этом версию об ударе в живот актриса отрицает.