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Вторник 13 октября

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Лев Лещенко прервал молчание после пугающих новостей о поражении сердца

Лев Лещенко. Фото: кадр из программы &quot;Судьба человека&quot;
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Тревожные слухи о неизлечимом недуге всенародно любимого мэтра заставили миллионы россиян замереть в тревожном ожидании.

Отечественный шоу-бизнес буквально лихорадит от пугающих сообщений: досужие сплетники и анонимные телеграм-каналы с пугающей регулярностью пытаются отправить 84-летнего Льва Лещенко на больничную койку. В кулуарах шептались о том, что легендарный баритон с трудом передвигается, задыхается за кулисами и едва ли не прощается со сценой. Поклонники засыпали социальные сети артиста слезными мольбами о пощаде и вопросами о самочувствии, опасаясь худшего исхода.

Масла в огонь подлили недавние публикации в прессе, где певцу приписали страшный и редкий медицинский вердикт — транстиретиновый амилоидоз. Это коварное системное заболевание, при котором аномальный белок поражает жизненно важные органы и в первую очередь бьет по сердечной мышце. Следом поползли слухи об адских болях в спине, мучительной одышке и экстренно сорванных гастролях, из-за чего публика всерьез поверила, что мэтр больше никогда не возьмет в руки микрофон.

Однако Лев Валерьянович не из тех, кто готов без боя сдавать позиции перед натиском возраста и газетных выдумок. Народный артист РСФСР лично вышел на связь с журналистами и эффектно, в своей фирменной аристократичной манере, развеял все домыслы. Певец появился на публике с безупречной укладкой, в элегантном костюме и с обезоруживающей улыбкой, доказав, что его рано списывать со счетов.

"Отлично себя чувствую. Выступаю, как видите, держусь в форме", — коротко, емко и с легкой иронией отрезал исполнитель все досужие пересуды.

Шоу-бизнес в Telegram

13 октября 2026, 10:55
Лев Лещенко. Фото: кадр из программы "Судьба человека"
РИА Новости✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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