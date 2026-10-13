Лев Лещенко прервал молчание после пугающих новостей о поражении сердца

Тревожные слухи о неизлечимом недуге всенародно любимого мэтра заставили миллионы россиян замереть в тревожном ожидании.



Отечественный шоу-бизнес буквально лихорадит от пугающих сообщений: досужие сплетники и анонимные телеграм-каналы с пугающей регулярностью пытаются отправить 84-летнего Льва Лещенко на больничную койку. В кулуарах шептались о том, что легендарный баритон с трудом передвигается, задыхается за кулисами и едва ли не прощается со сценой. Поклонники засыпали социальные сети артиста слезными мольбами о пощаде и вопросами о самочувствии, опасаясь худшего исхода.

Масла в огонь подлили недавние публикации в прессе, где певцу приписали страшный и редкий медицинский вердикт — транстиретиновый амилоидоз. Это коварное системное заболевание, при котором аномальный белок поражает жизненно важные органы и в первую очередь бьет по сердечной мышце. Следом поползли слухи об адских болях в спине, мучительной одышке и экстренно сорванных гастролях, из-за чего публика всерьез поверила, что мэтр больше никогда не возьмет в руки микрофон.



Однако Лев Валерьянович не из тех, кто готов без боя сдавать позиции перед натиском возраста и газетных выдумок. Народный артист РСФСР лично вышел на связь с журналистами и эффектно, в своей фирменной аристократичной манере, развеял все домыслы. Певец появился на публике с безупречной укладкой, в элегантном костюме и с обезоруживающей улыбкой, доказав, что его рано списывать со счетов.



"Отлично себя чувствую. Выступаю, как видите, держусь в форме", — коротко, емко и с легкой иронией отрезал исполнитель все досужие пересуды.