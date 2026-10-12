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Мастерство без ограничений: как в Москве помогают людям с инвалидностью освоить профессию

Фото: mos.ru
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В Москве завершился XII чемпионат "Абилимпикс" – соревнования по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В этом году 890 школьников, студентов и работающих специалистов состязались по 65 направлениям на 21 городской площадке. Их задания оценивали эксперты, в том числе представители потенциальных работодателей.

От робототехники до медицины

В программу чемпионата включили 12 новых компетенций с учётом запросов работодателей. Среди них – техник-протезист, фельдшер, ветеринар, гид-экскурсовод и художник-оформитель. Больше всего заявок поступило на столярное и слесарное дело, робототехнику и управление беспилотниками.

Работу конкурсантов оценивали более 300 экспертов, в том числе специалисты производственного комплекса «Салют», аэропорта Домодедово и компании «1С». Они обращали внимание на качество выполнения заданий, самостоятельность и умение работать в ограниченное время.

«Мастера не просто участвуют в состязаниях, но получают возможность пройти стажировки и трудоустроиться в компаниях-партнёрах», – отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Одной из площадок впервые стал центр «Профессии будущего» в Печатниках. Здесь соревновались повара, веб-дизайнеры и специалисты по обработке цифровой информации.

Кулинария по собственному рецепту

На учебной кухне участникам выдавали одинаковые наборы продуктов, но не готовые технологические карты. Рецепт и оформление блюда каждый продумывал самостоятельно.

15-летняя Амина Бокова из школы № 1415 «Останкино» вместе с наставником придумала для чемпионата закусочный бенто-торт из слоёного теста с надписью «Абилимпикс». Впрочем, своё будущее Амина связывает с дизайном одежды и шитьём.

21-летний Тимур Басыров совмещает учёбу в колледже с работой поваром в ресторане отеля. В прошлом году он занял второе место на московском этапе и теперь рассчитывал улучшить результат.

Жюри оценивало вкус, внешний вид и соблюдение технологии приготовления. Президент Московской ассоциации кулинаров Тамара Шарова отметила, что участники стали увереннее работать на конкурсной кухне, а московским ресторанам нужны квалифицированные повара.

Цифровые задания

В компьютерных мастерских конкурсантам предложили выполнить заказ для молодёжного культурного центра. Требовалось разработать логотип и коллаж к фестивалю, подготовить материалы для журналистов, а студентам – ещё и рассчитать бюджет мероприятия в электронных таблицах. В другой компетенции участники создавали сайты, начиная с разработки макета и заканчивая программированием.

Среди конкурсантов – Максим Спиридонов из Бауманской инженерной школы № 1580. Он планирует стать ИТ-инженером и участвует в «Абилимпиксе» второй год. В 2025 году Максим победил на московском этапе в компетенции «Электропривод и автоматика», а затем занял третье место на национальном чемпионате.

На этот раз школьник выбрал обработку цифровой информации. По его словам, предыдущий опыт научил его лучше распределять время, сохранять концентрацию и справляться с волнением. Максим рассчитывает вновь попасть в сборную Москвы.

Попробовать себя в новом деле

Студентка третьего курса колледжа «Царицыно» Юлия Демина изучает туризм и гостиничное дело. Интерес к этой сфере появился у неё во время семейного путешествия – девушке запомнились атмосфера одного из отелей, оформление помещений и работа персонала.

В прошлом году Юлия заняла четвёртое место на московском чемпионате в компетенции «Туризм». На этот раз по совету преподавателя решила попробовать себя в ресторанном сервисе. Перед соревнованиями она ежедневно тренировалась сервировать столы, складывать салфетки, изучала рецепты коктейлей и правила обслуживания гостей. В дальнейшем Юлия хотела бы работать в гостинице.

«Участие школьников в чемпионате – это своего рода профессиональные пробы», – пояснила заместитель руководителя Московского центра «Абилимпикс» Надежда Ледащева.

Однако чемпионат объединяет не только школьников и студентов. Среди тех, кто подал заявки на участие в этом году, – шесть ветеранов специальной военной операции. Для взрослых участников «Абилимпикс» может стать возможностью вернуться к профессиональной деятельности, освоить новую специальность или найти работу.

Знакомство с работодателями

В центре «Профессии будущего» работают 35 мастерских с оборудованием, которое используется на московских предприятиях. Занятия ведут мастера-практики. По словам заместителя руководителя службы занятости Москвы Елены Дурневой, 80 процентов слушателей центра находят работу ещё во время обучения.

На чемпионате участники знакомятся с представителями компаний и могут получить предложения о стажировке. Бывают и личные знакомства: Тамара Шарова вспоминает двух конкурсантов, которые встретились на соревнованиях, затем поженились и теперь воспитывают дочь.

Победители московского этапа войдут в сборную столицы. С 31 октября по 3 ноября она выступит на Национальном чемпионате «Абилимпикс» в «Тимирязев Центре» вместе с представителями других регионов России.

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