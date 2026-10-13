Собянин сообщил об уничтожении уже 75 БПЛА, летевших на Москву

Все городские службы Москвы круглосуточно готовы реагировать на атаку врагов.



Силы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации с вечера 12 октября уничтожили 75 беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы.

Утром дежурные расчеты сбили еще пять вражеских дронов. На местах падения фрагментов оперативно работают специалисты экстренных служб города, контролируя обстановку и обеспечивая безопасность жителей.

Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере.

"ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Мэр Москвы.

Всего в период с 20:30 12 октября по 07:00 13 октября в направлении Московского региона было зафиксировано 417 БПЛА. Ранее силами ПВО была успешно отражена атака 70 аппаратов, следовавших курсом на Москву.

Все городские службы столицы работают слаженно и круглосуточно находятся в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на нештатные ситуации и обеспечивать безопасность москвичей.