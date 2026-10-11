59-летняя Елена Воробей выставила горячее фото и сразила наповал: выглядит роскошно

Раскрыта правда о "влиятельных родителях" Джигана Лавров заявил, что жена отняла у него квартиру Мясников раскрыл неожиданную правду о кофе Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыта пикантная правда о "влиятельных родителях" ДжиганаРаскрыта пикантная правда о "влиятельных родителях" Джигана Лавров заявил, что жена с любовником отняли у него квартируЛавров заявил, что жена с любовником отняли у него квартиру Череда травм Пугачевой получила мистическое объяснениеЧереда травм Пугачевой получила мистическое объяснение Запашный вдруг набросился на Самойлову: "Собирайся и уходи!"Запашный вдруг набросился на Самойлову: "Собирайся и уходи!"

Лента новостей

Воскресенье 11 октября

09:1159-летняя Елена Воробей выставила горячее фото и сразила наповал: выглядит роскошно 19:33Российскую звезду обокрали в Европе 12:25Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 13 октября по 13 ноября 09:05Жена Петросяна пожаловалась на тяготы и лишения постоянных путешествий 01:00Всего одно медовое угощение 10 октября привлечет в дом неиссякаемый поток денег и здоровья 19:35Два дня – мало: врач рассказала, сколько россиянам нужно выходных 12:51Программа "Наставничество" поможет столичным НКО найти новые точки роста 12:32Собянин: Станция "Луганская" снизит нагрузку на "Кантемировскую" и "Царицыно" 09:31Запашный вдруг набросился на Самойлову: "Собирайся и уходи!" 20:22Череда травм Пугачевой получила мистическое объяснение 17:15В России стартовали продажи новых смарт-часов HUAWEI WATCH D3 и WATCH 6 14:28Мозг дает сбои: врач назвала популярную привычку, которая подрывает память каждый день 12:44Сергей Собянин: Программа реновации делает жизнь москвичей еще комфортнее 09:41Колдун раскрыл главный секрет внезапно скончавшегося Седова 20:07Дробыш честно выдал, что думает о замене Пугачевой: "Шелуха" 15:54С 2013 года в Подмосковье высажено более 17 млн новых деревьев 15:13Клео.ру расскажет о главных новинках и бьюти-трендах 2027 года 14:55Мясников разрешил заболевшим ОРВИ работать при одном условии 14:44Клео.ру запустил конструктор модных образов 12:37Собянин поблагодарил Путина за неоценимый вклад в развитие Москвы 12:09Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности 11:53Собянин доложил Путину о запуске в Москве гигафабрики тяговых аккумуляторов 09:20Раскрыта пикантная правда о "влиятельных родителях" Джигана 19:38Более 70 компаний Подмосковья присоединились к проекту "Производительность труда" в 2026 году 19:32Сердце, печень и кости: доктор Мясников раскрыл неожиданную правду о кофе 15:27Лавров заявил, что жена с любовником отняли у него квартиру 13:59Михалкова тайно вышла замуж и родила ребенка от высокопоставленного чиновника 00:20Не смейте открывать кошелек: почему 6 октября грозит вечной нищетой 17:40"Звонил по ночам и наезжал": Зверев вскрыл скрытую сторону покойного Соседова 16:31"Это страшный сон": нищая дочь Шукшиной потеряла сына после развода 14:53Ободранный и потерянный принц Гарри вызвал оторопь своим жалким видом 13:55Город идет на тренировку: где в Москве можно бесплатно заниматься спортом 13:27"Купил машину, и меня бросили": тяжелобольной Андрей Губин с содроганием раскрыл предательство любимой 12:42В Подмосковье запустили чат-бот с информацией о парках 10:49В Арктике проснулась смертоносная "бомба", готовящая Земле адское пекло 09:31Раскрыта тайная последняя воля Анатолия Кашпировского 00:09Ни в коем случае не ешьте это 5 октября: грозит страшной карой и потерей достатка 21:13В Москве подвели итоги модного Саммита БРИКС+ 17:40Униженная в Европе жена Петросяна сбежала в Африку 15:09Что загадать на Новый год, если прошлогодние желания не сбылись 12:43 Золотые сделки у Козерогов и адские качели у Скорпионов: Галина Янко раскрыла судьбоносный прогноз с 5 по 11 октября 06:41Ключ от бедности: какое простое действие 4 октября озолотит семью на всю зиму 17:20"Становятся прошлым": женатый на Мизулиной певец SHAMAN заговорил о расставании 15:55Земля на грани: 7 из 9 систем жизнеобеспечения планеты вышли из безопасной зоны 12:30Гастрономический гороскоп на октябрь: согревающие напитки против осенней хандры для каждого знака зодиака 06:24Наши предки знали, как избавиться от осенний хвори с помощью всего одного действия 3 октября 22:37Сколько Тимур Турлов вкладывает в развитие технологий в Казахстане 18:55Выпускникам рассказали, как построить карьеру в области моды 17:20"Потихоньку держу себя": едва пережившая похороны 90-летняя мать Соседова нашла силы заговорить о сыне 16:39В Подмосковье назвали победителей региональных конкурсов педагогов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

59-летняя Елена Воробей выставила горячее фото и сразила наповал: выглядит роскошно

Елена Воробей. Кадр: соцсети
877

Звезда явно много времени уделяет внешнему виду.

Елена Воробей, будучи блистательной представительницей юмористического жанра, редко испытывает чувство стыда и стеснения. В этот раз она решила сверкнуть оголенным телом — дива показала себя в довольно смелом образе. 59-летняя артистка примерила сценический костюм, который больше напоминает эффектный купальник, и тут же получила волну комплиментов.

Для спектакля «Мужчина с доставкой на дом» юмористка облачилась в черный наряд с принтом в горошек и дополнила его туфлями на каблуке с серебристыми деталями. Возрастная красотка не стала скрывать, что и сама считает образ немного вызывающим. Впрочем, как с юмором добавила звезда, он очень удобен для выступлений на юге.

Елена Воробей. Фото: соцсети
Елена Воробей. Фото: соцсети

Артистка также откровенно рассказала, что недавно прибавила около полутора килограммов. Причиной она с улыбкой назвала дальневосточные морепродукты, перед которыми не смогла устоять.

Поклонники на лишние килограммы внимания не обратили. В комментариях красавицу засыпали комплиментами. Прохор Шаляпин восхитился ее внешностью, Наталия Власова назвала артистку «огнем», другие звездные коллеги поддержали восторженные отзывы.

Некоторые подписчики и вовсе заявили, что в таком образе Воробей вполне может дать фору куда более молодым знаменитостям.

Шоу-бизнес в Telegram

11 октября 2026, 09:11
Елена Воробей. Кадр: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

По теме

"Голос фальшивого воробья!": разъяренный Соседов публично размазал Пугачеву за позорное пение с Паулсом

Уехавшую из России Тамару Гвердцители настиг жесткий удар

Застуканный с поличным Ваня Дмитриенко жестко подставил родную сестру

Российскую звезду обокрали в Европе

Российскую звезду обокрали в Европе
Девушка потеряла кругленькую сумму. Поездка из Монако в Милан очень дорого обошлась Анне Калашниковой — девушка потеряла целое состояние.

Жена Петросяна пожаловалась на тяготы и лишения постоянных путешествий

Жена Петросяна пожаловалась на тяготы и лишения постоянных путешествий
Красивые фото обманчивы, уверяет супруга богатейшего юмориста Татьяна Брухунова вдруг призналась, что изобилие красивых фотографий из разных стран вовсе не означает, что она проводит полжизни в беззаботных отпусках.

Всего одно медовое угощение 10 октября привлечет в дом неиссякаемый поток денег и здоровья

Всего одно медовое угощение 10 октября привлечет в дом неиссякаемый поток денег и здоровья
Одно легкомысленное действие в темное время суток способно навсегда запереть благополучие на замок и впустить в семью горькую полосу затяжного безденежья. 10 октября православная церковь вспоминает преподобного Савватия Соловецкого — одного из основателей Соловецкого монастыря на Белом море.

Два дня – мало: врач рассказала, сколько россиянам нужно выходных

Два дня – мало: врач рассказала, сколько россиянам нужно выходных
Организм не успевает прийти в себя за столь короткий отдых. Двух выходных после тяжелой рабочей недели организму совсем не достаточно.

Запашный вдруг набросился на Самойлову: "Собирайся и уходи!"

Запашный вдруг набросился на Самойлову: "Собирайся и уходи!"
Откровения о Джигане показались артисту подлостью. Аскольд Запашный с неприкрытой ненавистью прошелся по Оксане Самойловой после ее откровений в разговоре с Ксенией Собчак.

Выбор читателей

09/10ПтнДва дня – мало: врач рассказала, сколько россиянам нужно выходных 10/10СбтВсего одно медовое угощение 10 октября привлечет в дом неиссякаемый поток денег и здоровья 10/10СбтЖена Петросяна пожаловалась на тяготы и лишения постоянных путешествий 10/10СбтРоссийскую звезду обокрали в Европе 10/10СбтКуда сходить в Москве: афиша главных событий с 13 октября по 13 ноября 11/10Вск59-летняя Елена Воробей выставила горячее фото и сразила наповал: выглядит роскошно