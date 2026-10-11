59-летняя Елена Воробей выставила горячее фото и сразила наповал: выглядит роскошно

Звезда явно много времени уделяет внешнему виду.

Елена Воробей, будучи блистательной представительницей юмористического жанра, редко испытывает чувство стыда и стеснения. В этот раз она решила сверкнуть оголенным телом — дива показала себя в довольно смелом образе. 59-летняя артистка примерила сценический костюм, который больше напоминает эффектный купальник, и тут же получила волну комплиментов.

Для спектакля «Мужчина с доставкой на дом» юмористка облачилась в черный наряд с принтом в горошек и дополнила его туфлями на каблуке с серебристыми деталями. Возрастная красотка не стала скрывать, что и сама считает образ немного вызывающим. Впрочем, как с юмором добавила звезда, он очень удобен для выступлений на юге.

Елена Воробей. Фото: соцсети

Артистка также откровенно рассказала, что недавно прибавила около полутора килограммов. Причиной она с улыбкой назвала дальневосточные морепродукты, перед которыми не смогла устоять.

Поклонники на лишние килограммы внимания не обратили. В комментариях красавицу засыпали комплиментами. Прохор Шаляпин восхитился ее внешностью, Наталия Власова назвала артистку «огнем», другие звездные коллеги поддержали восторженные отзывы.

Некоторые подписчики и вовсе заявили, что в таком образе Воробей вполне может дать фору куда более молодым знаменитостям.