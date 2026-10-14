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Среда 14 октября

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Оскандалившийся со стрельбой Джиган окончательно лишился роскошного особняка за 350 миллионов рублей

Джиган (Устименко-Вайнштейн Денис). Фото: kino-teatr.ru
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Громкий семейный конфликт популярного музыканта и известной бизнесвумен вышел на новый виток, поставив под удар элитную недвижимость и оставив артиста у разбитого корыта.

Над головой рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштеина) сгустились тучи: беззаботная жизнь исполнителя на широкую ногу дала серьезную трещину. Судебные приставы наложили официальный арест на загородную резиденцию артиста в Подмосковье. Поводом для столь жестких мер стала внушительная задолженность по алиментам перед собственной семьей. Постановление о запрете любых регистрационных действий вынесли в начале недели, зафиксировав сумму долга в размере 1 737 737 рублей.

Эта финансовая дыра образовалась из-за грубого нарушения официального нотариального соглашения, которое Джиган и его супруга Оксана Самойлова заключили еще в 2020 году. Тогда пара переживала один из самых громких кризисов в истории отечественного шоу-бизнеса, но ради четверых общих детей смогла договориться о регулярных выплатах. Однако рэпер перестал перечислять положенные миллионы на содержание наследников, заставив закон встать на защиту интересов матери.

Под арест попал тот самый скандально известный трехэтажный особняк в закрытом элитном поселке "Шато Соверен". Именно в этих стенах минувшим летом разыгралась жуткая драма: музыкант открыл огонь из огнестрельного оружия по собственной охране и несколько часов силой удерживал перепуганный домашний персонал. Тогда на место происшествия стягивались экстренные службы, а подробности дебоша шокировали даже видавшую виды публику.

Масштабы арестованных владений поражают воображение. Площадь загородного дома превышает 1300 квадратных метров. Внутри обустроены персональный хамам, приватный кинозал, просторный тренажерный зал, камин и рабочий кабинет. В отделке использовались натуральный камень и дорогие отделочные материалы. Рыночная стоимость имения вместе с участком сегодня превышает 350 миллионов рублей.

Если исполнитель в кратчайшие сроки не найдет почти два миллиона рублей для закрытия долга перед детьми, судебные исполнители запустят процедуру принудительной реализации имущества. В таком случае роскошное родовое гнездо пустят с молотка на открытом электронном аукционе, а вырученные средства направят на счета Оксаны Самойловой. Светские хроникеры гадают, как теперь поведет себя рэпер, оставшийся без привычного комфорта и крыши над головой.

Шоу-бизнес в Telegram

14 октября 2026, 17:27
Джиган (Устименко-Вайнштейн Денис). Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / Shot ✓ Надежный источник

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