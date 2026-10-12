Раскрыты подробности скандального разрыва Стаса Михайлова с женой: "Покоритель женских сердец"

Инна заявила о расставании, Стас все отрицал – что происходит в семье певца.



Брак Стаса и Инны Михайловых, скорее всего, окончательно разрушился. Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что супруги все-таки расстались, несмотря на публичное опровержение певца. По его данным, разговоры о разладе в семье артиста продолжаются уже давно. Так что версия о пиар-ходе перед концертным туром не соответствует действительности.



Медиаменеджер считает, что за более чем 20 лет совместной жизни отношения Михайловых полностью себя исчерпали. Продюсер также предположил, что семейный кризис мог сказаться на интересе публики к выступлениям певца. Утверждается, что на его концертах нередкостью стали полупустые залы. При этом Дворцов не исключил, что артист сможет использовать семейный скандал как повод для нового этапа в карьере и музыке.

Точную причину разрыва продюсер назвать не смог. Он допустил, что одним из поводов могла стать ревность Инны, ведь Стас Михайлов — известный и очень обеспеченный артист, пользующийся вниманием представительниц прекрасного пола.

«Стас — видный мужчина, богатый, известный, покоритель женских сердец», — заметил Дворцов.

Продюсер добавил, что ему жаль видеть распад пары, которую он считал одной из самых ярких в российском шоу-бизнесе. По его мнению, их творческий тандем разрушен навсегда.

Грандиозный скандал разразился в конце сентября, когда Инна Михайлова сообщила о расставании и назвала мужа фальшивым человеком. Стас в беседе с журналистами опроверг информацию о разводе и посоветовал не верить фейкам. Позже Инна оставила под публикацией супруга сердечко, однако затем вновь уколола его, обратив внимание на полупустые концертные залы.