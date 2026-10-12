Раскрыты подробности скандального разрыва Стаса Михайлова с женой: "Покоритель женских сердец"

Правда о "влиятельных родителях" Джигана Жена отняла у Лаврова квартиру Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

Колдун раскрыл главный секрет внезапно скончавшегося Седова Колдун раскрыл главный секрет внезапно скончавшегося Седова Раскрыта пикантная правда о "влиятельных родителях" ДжиганаРаскрыта пикантная правда о "влиятельных родителях" Джигана Лавров заявил, что жена с любовником отняли у него квартируЛавров заявил, что жена с любовником отняли у него квартиру Череда травм Пугачевой получила мистическое объяснениеЧереда травм Пугачевой получила мистическое объяснение

Лента новостей

Понедельник 12 октября

19:38Раскрыты подробности скандального разрыва Стаса Михайлова с женой: "Покоритель женских сердец" 19:37Сергей Собянин рассказал, как преобразилась Шелепихинская набережная 17:13Мастерство без ограничений: как в Москве помогают людям с инвалидностью освоить профессию 15:17Наесться сахара и умереть: врач раскрыл смертельную дозу сладкого 13:04Мастер колледжа "Подмосковье" победила в чемпионате по сварке 08:48Удар в живот, подзатыльник и пощечина: всплыли пикантные подробности драки Сысоевой с Федункив 19:01Волочкова вцепилась в Поплавскую из-за "перченого" выступления Лолиты 09:1159-летняя Елена Воробей выставила горячее фото и сразила наповал: выглядит роскошно 19:33Российскую звезду обокрали в Европе 12:25Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 13 октября по 13 ноября 09:05Жена Петросяна пожаловалась на тяготы и лишения постоянных путешествий 01:00Всего одно медовое угощение 10 октября привлечет в дом неиссякаемый поток денег и здоровья 19:35Два дня – мало: врач рассказала, сколько россиянам нужно выходных 12:51Программа "Наставничество" поможет столичным НКО найти новые точки роста 12:32Собянин: Станция "Луганская" снизит нагрузку на "Кантемировскую" и "Царицыно" 09:31Запашный вдруг набросился на Самойлову: "Собирайся и уходи!" 20:22Череда травм Пугачевой получила мистическое объяснение 17:15В России стартовали продажи новых смарт-часов HUAWEI WATCH D3 и WATCH 6 14:28Мозг дает сбои: врач назвала популярную привычку, которая подрывает память каждый день 12:44Сергей Собянин: Программа реновации делает жизнь москвичей еще комфортнее 09:41Колдун раскрыл главный секрет внезапно скончавшегося Седова 20:07Дробыш честно выдал, что думает о замене Пугачевой: "Шелуха" 15:54С 2013 года в Подмосковье высажено более 17 млн новых деревьев 15:13Клео.ру расскажет о главных новинках и бьюти-трендах 2027 года 14:55Мясников разрешил заболевшим ОРВИ работать при одном условии 14:44Клео.ру запустил конструктор модных образов 12:37Собянин поблагодарил Путина за неоценимый вклад в развитие Москвы 12:09Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности 11:53Собянин доложил Путину о запуске в Москве гигафабрики тяговых аккумуляторов 09:20Раскрыта пикантная правда о "влиятельных родителях" Джигана 19:38Более 70 компаний Подмосковья присоединились к проекту "Производительность труда" в 2026 году 19:32Сердце, печень и кости: доктор Мясников раскрыл неожиданную правду о кофе 15:27Лавров заявил, что жена с любовником отняли у него квартиру 13:59Михалкова тайно вышла замуж и родила ребенка от высокопоставленного чиновника 00:20Не смейте открывать кошелек: почему 6 октября грозит вечной нищетой 17:40"Звонил по ночам и наезжал": Зверев вскрыл скрытую сторону покойного Соседова 16:31"Это страшный сон": нищая дочь Шукшиной потеряла сына после развода 14:53Ободранный и потерянный принц Гарри вызвал оторопь своим жалким видом 13:55Город идет на тренировку: где в Москве можно бесплатно заниматься спортом 13:27"Купил машину, и меня бросили": тяжелобольной Андрей Губин с содроганием раскрыл предательство любимой 12:42В Подмосковье запустили чат-бот с информацией о парках 10:49В Арктике проснулась смертоносная "бомба", готовящая Земле адское пекло 09:31Раскрыта тайная последняя воля Анатолия Кашпировского 00:09Ни в коем случае не ешьте это 5 октября: грозит страшной карой и потерей достатка 21:13В Москве подвели итоги модного Саммита БРИКС+ 17:40Униженная в Европе жена Петросяна сбежала в Африку 15:09Что загадать на Новый год, если прошлогодние желания не сбылись 12:43 Золотые сделки у Козерогов и адские качели у Скорпионов: Галина Янко раскрыла судьбоносный прогноз с 5 по 11 октября 06:41Ключ от бедности: какое простое действие 4 октября озолотит семью на всю зиму 17:20"Становятся прошлым": женатый на Мизулиной певец SHAMAN заговорил о расставании
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Раскрыты подробности скандального разрыва Стаса Михайлова с женой: "Покоритель женских сердец"

Стас Михайлов. Фото: соцсети
701

Инна заявила о расставании, Стас все отрицал – что происходит в семье певца.

Брак Стаса и Инны Михайловых, скорее всего, окончательно разрушился. Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что супруги все-таки расстались, несмотря на публичное опровержение певца. По его данным, разговоры о разладе в семье артиста продолжаются уже давно. Так что версия о пиар-ходе перед концертным туром не соответствует действительности.

Медиаменеджер считает, что за более чем 20 лет совместной жизни отношения Михайловых полностью себя исчерпали. Продюсер также предположил, что семейный кризис мог сказаться на интересе публики к выступлениям певца. Утверждается, что на его концертах нередкостью стали полупустые залы. При этом Дворцов не исключил, что артист сможет использовать семейный скандал как повод для нового этапа в карьере и музыке.

Точную причину разрыва продюсер назвать не смог. Он допустил, что одним из поводов могла стать ревность Инны, ведь Стас Михайлов — известный и очень обеспеченный артист, пользующийся вниманием представительниц прекрасного пола.

«Стас — видный мужчина, богатый, известный, покоритель женских сердец», — заметил Дворцов.

Продюсер добавил, что ему жаль видеть распад пары, которую он считал одной из самых ярких в российском шоу-бизнесе. По его мнению, их творческий тандем разрушен навсегда.

Грандиозный скандал разразился в конце сентября, когда Инна Михайлова сообщила о расставании и назвала мужа фальшивым человеком. Стас в беседе с журналистами опроверг информацию о разводе и посоветовал не верить фейкам. Позже Инна оставила под публикацией супруга сердечко, однако затем вновь уколола его, обратив внимание на полупустые концертные залы.

Шоу-бизнес в Telegram

12 октября 2026, 19:38
Стас Михайлов. Фото: соцсети
Газета.ру✓ Надежный источник

По теме

Запашный вдруг набросился на Самойлову: "Собирайся и уходи!"

Михалкова тайно вышла замуж и родила ребенка от высокопоставленного чиновника

"Это страшный сон": нищая дочь Шукшиной потеряла сына после развода
Станислав Владимирович Михайлов

Станислав Владимирович Михайлов певец

Наесться сахара и умереть: врач раскрыл смертельную дозу сладкого

Наесться сахара и умереть: врач раскрыл смертельную дозу сладкого
Многие знают, что чрезмерное употребление сахара очень сильно вредит здоровью. Оказалось, он может и убить. Обычный сахар, который многие ежедневно добавляют в чай, кофе и десерты, при чрезмерном употреблении может представлять смертельную опасность.

Удар в живот, подзатыльник и пощечина: всплыли пикантные подробности драки Сысоевой с Федункив

Удар в живот, подзатыльник и пощечина: всплыли пикантные подробности драки Сысоевой с Федункив
Федункив объяснила, что произошло на самом деле. Марина Федункив публично ответила Надежде Сысоевой, которая вновь вспомнила давний конфликт времен Comedy Woman.

Волочкова вцепилась в Поплавскую из-за "перченого" выступления Лолиты

Волочкова вцепилась в Поплавскую из-за "перченого" выступления Лолиты
Блондинка решила вставить свои пять копеек в скандал. Анастасия Волочкова сломя голову бросилась на защиту Лолиты Милявской после колкой критики Яны Поплавской.

59-летняя Елена Воробей выставила горячее фото и сразила наповал: выглядит роскошно

59-летняя Елена Воробей выставила горячее фото и сразила наповал: выглядит роскошно
Звезда явно много времени уделяет внешнему виду. Елена Воробей, будучи блистательной представительницей юмористического жанра, редко испытывает чувство стыда и стеснения.

Российскую звезду обокрали в Европе

Российскую звезду обокрали в Европе
Девушка потеряла кругленькую сумму. Поездка из Монако в Милан очень дорого обошлась Анне Калашниковой — девушка потеряла целое состояние.

Выбор читателей

11/10Вск59-летняя Елена Воробей выставила горячее фото и сразила наповал: выглядит роскошно 11/10ВскВолочкова вцепилась в Поплавскую из-за "перченого" выступления Лолиты 12/10ПндУдар в живот, подзатыльник и пощечина: всплыли пикантные подробности драки Сысоевой с Федункив 12/10ПндРаскрыты подробности скандального разрыва Стаса Михайлова с женой: "Покоритель женских сердец" 12/10ПндНаесться сахара и умереть: врач раскрыл смертельную дозу сладкого 12/10ПндМастер колледжа "Подмосковье" победила в чемпионате по сварке