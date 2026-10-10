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Суббота 10 октября

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Жена Петросяна пожаловалась на тяготы и лишения постоянных путешествий

Татьяна Брухунова. Кадр: соцсети
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Красивые фото обманчивы, уверяет супруга богатейшего юмориста

Татьяна Брухунова вдруг призналась, что изобилие красивых фотографий из разных стран вовсе не означает, что она проводит полжизни в беззаботных отпусках. Супруга Евгения Петросяна заявила: ее путешествия частенько превращаются изнурительный марафон, после которого нужен отдельный отдых.

Девушка объяснила, что многие ошибочно ставят знак равенства между заграничной поездкой и отпуском. В ее случае график бывает настолько плотным, что расслабиться практически невозможно. За несколько дней приходится менять отели, часами находиться в дороге и спать всего по четыре-пять часов.

Одним из таких испытаний стала недавняя поездка по Марокко. Девушка пожаловалась, что значительная часть маршрута проходила по плохим дорогам, переезды растягивались на десять часов и больше. Более того, условия проживания далеко не всегда были комфортными.

Только добравшись до Марракеша, Брухунова смогла наконец сбавить темп. Она остановилась на роскошной вилле и только там впервые за всю поездку почувствовала себя действительно отдыхающей.

Супруга Петросяна подчеркнула, что активное путешествие требует огромного количества сил. Поэтому за красивыми видами, новыми городами и фотографиями в социальных сетях могут скрываться усталость, недосып и бесконечные переезды, жалуется звезда.

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2026, 09:05
Татьяна Брухунова. Кадр: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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