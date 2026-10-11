Волочкова вцепилась в Поплавскую из-за "перченого" выступления Лолиты

Блондинка решила вставить свои пять копеек в скандал.



Анастасия Волочкова сломя голову бросилась на защиту Лолиты Милявской после колкой критики Яны Поплавской. Балерина заявила, что публично унижать другого артиста — признак недалекости. Задетая за живое танцовщица потребовала у советской и российской звезды перестать нападать на коллег.



Поводом стал ролик с выступлением Лолиты, который Поплавская высмеяла, сравнив поведение певицы на сцене с животными в зоопарке. Балерина на это отреагировала весьма эмоционально и объявила, что считает такие ядовитые выпады унизительными прежде всего для того, кто их произносит.

Балерина назвала Лолиту настоящим артистом с большой буквы и напомнила о ее многолетней карьере, популярности и умении оставаться востребованной у разных поколений зрителей.

Разбушевавшаяся бывшая прима прошлась и по самой Поплавской. Она язвительно заявила, что та слишком громко высказывается о чужих достижениях, хотя сама ассоциируется лишь с ролью Красной Шапочки — единственной успешной киноработой из далекого прошлого.

Блондинка подчеркнула, что очень хорошо относится к Лолите и готова защищать ее от любых нападок. Артистка добавила, что ценит Милявскую не только как певицу, но и как хорошего человека и надежного друга.