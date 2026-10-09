Собянин: Станция "Луганская" снизит нагрузку на "Кантемировскую" и "Царицыно"

Станция появится в районе Царицыно, где проживают около 118 тысяч человек.

Сергей Собянин посетил площадку строительства станции "Луганская" Бирюлевской линии метро. Кроме того, мэр Москвы встретился с участниками программы реновации, которые переезжают в новый жилой комплекс в районе Царицыно.

Собянин отметил, что строительство долгожданной Бирюлевской линии продолжается активными темпами. Проект разделен на две очереди: участок от "ЗИЛа" до Печатников планируется открыть в 2028 году, а от Печатников до "Бирюлева Западного" – в 2029-м. Мэр подчеркнул, что график остается очень напряженным, поэтому работы уже начались почти на всех будущих станциях. После ввода второй очереди строительство линии продолжат в направлении Щербинки через территорию Московской области.

Более 300 тысяч жителей Даниловского района, Нагатинского Затона и Печатников получат новые станции метро в пешей доступности. Предполагается, что к 2030 году Бирюлевская линия будет перевозить свыше 165 тысяч пассажиров ежедневно. Это в пять раз больше показателя, ожидаемого после запуска первого участка.

"Луганская"

Станция "Луганская" появится в районе Царицыно, где проживают около 118 тысяч человек. Ее строят вдоль Кавказского бульвара рядом с примыканием Луганской улицы и Пролетарского проспекта.

Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере "Макс", что открытие "Луганской" позволит уменьшить нагрузку на станцию "Кантемировская" и транспортный узел "Царицыно". У станции предусмотрено два подземных вестибюля с выходами по обе стороны Кавказского бульвара. Для маломобильных пассажиров планируется установить восемь лифтов.

Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток "Луганской" достигнет 20 тысяч человек в сутки. Новая станция улучшит транспортную доступность для более чем 90 тысяч жителей Царицына и тех, кто работает в этом районе. После ее открытия нагрузка на "Кантемировскую" должна сократиться на 17%, а на транспортный узел "Царицыно" – на 15%.

Рядом с будущей станцией проходят 11 маршрутов наземного городского транспорта, которыми ежедневно пользуются более 51 тысячи пассажиров. Дорога от выхода из метро до ближайших остановок в среднем будет занимать около одной минуты.