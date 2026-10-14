Столичные врачи борются за жизнь экстренно госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной

У артистки отказали ноги и начались серьезные проблемы с дыханием.

88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в больничной палате в критическом состоянии. Народную артистку экстренно доставили в реанимацию одной из столичных клиник. Актрисе стало плохо дома, после чего ситуация начала стремительно ухудшаться.

Проблемы со здоровьем нарастали в течение недели: знаменитость мучили сильная одышка и прогрессирующие отеки. Лидия Николаевна до последнего не хотела беспокоить врачей, надеясь, что все обойдется. Однако дома случился тяжелый приступ: актриса стала задыхаться и больше не смогла сделать ни шага. Понимая, что счет идет на минуты, испуганные родственники набрали номер 112.

Бригада скорой помощи доставила звезду советского кино в больницу в состоянии средней тяжести. Предварительный вердикт врачей — сердечная недостаточность. Сейчас Лидия Николаевна находится под круглосуточным наблюдением реаниматологов и кардиологов, которые делают все возможное, чтобы нормализовать ее дыхание и работу сердца.

Самочувствие вдовы режиссера Василия Шукшина ухудшается не впервые. Буквально месяц назад актрисе уже требовалась медицинская помощь: во сне она упала с кровати и сильно ударилась головой. Годом ранее Федосеева-Шукшина перенесла сложную операцию — стентирование, необходимое для восстановления нормального тока крови к сердцу.

В фильмографии Лидии Николаевны более 90 ярких ролей. Всенародную славу и любовь зрителей ей принесли картины "Калина красная" и "Печки-лавочки", где она снималась вместе со своим знаменитым супругом. Поклонники надеются, что стойкий характер и помощь врачей помогут актрисе справиться с очередным тяжелым ударом.