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Столичные врачи борются за жизнь экстренно госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: kino-teatr.ru
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У артистки отказали ноги и начались серьезные проблемы с дыханием.

88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в больничной палате в критическом состоянии. Народную артистку экстренно доставили в реанимацию одной из столичных клиник. Актрисе стало плохо дома, после чего ситуация начала стремительно ухудшаться.

Проблемы со здоровьем нарастали в течение недели: знаменитость мучили сильная одышка и прогрессирующие отеки. Лидия Николаевна до последнего не хотела беспокоить врачей, надеясь, что все обойдется. Однако дома случился тяжелый приступ: актриса стала задыхаться и больше не смогла сделать ни шага. Понимая, что счет идет на минуты, испуганные родственники набрали номер 112.

Бригада скорой помощи доставила звезду советского кино в больницу в состоянии средней тяжести. Предварительный вердикт врачей — сердечная недостаточность. Сейчас Лидия Николаевна находится под круглосуточным наблюдением реаниматологов и кардиологов, которые делают все возможное, чтобы нормализовать ее дыхание и работу сердца.

Самочувствие вдовы режиссера Василия Шукшина ухудшается не впервые. Буквально месяц назад актрисе уже требовалась медицинская помощь: во сне она упала с кровати и сильно ударилась головой. Годом ранее Федосеева-Шукшина перенесла сложную операцию — стентирование, необходимое для восстановления нормального тока крови к сердцу.

В фильмографии Лидии Николаевны более 90 ярких ролей. Всенародную славу и любовь зрителей ей принесли картины "Калина красная" и "Печки-лавочки", где она снималась вместе со своим знаменитым супругом. Поклонники надеются, что стойкий характер и помощь врачей помогут актрисе справиться с очередным тяжелым ударом.

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14 октября 2026, 08:56
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / Mash✓ Надежный источник

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Кадр из фильма &quot;Калина красная&quot;
Кадр из фильма &quot;Калина красная&quot;, драма
Кадр из фильма &quot;Калина красная&quot;, драма, режиссер Василий Шукшин
Кадр из фильма &quot;Калина красная&quot;, драма, режиссер Василий Шукшин, снято на киностудии &quot;Мосфильм&quot;
Кадр из фильма &quot;Калина красная&quot;, драма, режиссер Василий Шукшин, снято на киностудии &quot;Мосфильм&quot; в 1973 году

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