После задержания рэпера Navai вскрылась позорная деталь

Звездные зарубежные гастроли популярного музыканта обернулись грандиозным криминальным скандалом.



Российский рэпер Navai (Наваи Бакиров) и его концертный директор были задержаны на контрольно-пропускном пункте "Кордай" при пересечении границы между Киргизией и Казахстаном.

По данным правоохранительных органов, музыкант находился за рулем автомобиля Mercedes. Поведение водителя вызвало подозрения у пограничной службы, после чего Бакирова направили на медицинское освидетельствование. Анализ показал наличие в организме следов запрещенных веществ. За управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения по законодательству Республики Казахстан артисту грозит административный арест сроком до 15 суток и лишение права управления транспортными средствами на семь лет.

Кроме того, в ходе углубленного досмотра иномарки оперативники обнаружили наркотические вещества. Следственные органы возбудили уголовные дела по фактам контрабанды запрещенных средств через государственную границу и незаконного обращения с наркотиками без цели сбыта. Санкции данных статей предусматривают штраф в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (МРП) либо лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

Сообщается, что в ходе опроса артист дал признательные показания, пояснив, что приобрел вещества для личного употребления в Бишкеке, где накануне состоялось его выступление.

В связи с задержанием концерт рэпера в Астане, запланированный во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, был отменен с формулировкой "по техническим причинам".

Ранее музыкант уже попадал в сводки дорожных происшествий. Летом в Москве принадлежащий ему спорткар Ferrari без государственных регистрационных знаков сбил светофорную опору на тротуаре. Тогда конфликт был урегулирован в гражданском порядке: артист полностью компенсировал нанесенный городскому имуществу ущерб в размере 91,2 тысячи рублей и оплатил судебные пошлины.