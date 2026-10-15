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Кого нельзя впускать в дом 15 октября, чтобы не навлечь беду на всю семью

Фото сгенерировано ИИ
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Этот день наши предки встречали с особым трепетом и зажженными лампадами, зная: один неверный шаг или опрометчивое слово могут открыть двери дома для темных сил и бедности.

В четверг, 15 октября 2026 года, православная церковь чтит память священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста. В народной традиции эта дата закрепилась под названием день Куприяна и Устиньи. В старину это время считалось переломным и опасным: верили, что с первыми настоящими морозами по земле начинает бродить неприкаянная нечистая сила, выискивая тех, кто потерял бдительность, поддался гневу или страсти.

Святой Киприан до крещения был могущественным языческим чародеем, но обратился к вере благодаря непоколебимой чистоте христианки Иустины. Именно поэтому 15 октября на Руси считали главным днем избавления от сглаза, порчи, наговоров и дурного влияния. Девушки обязательно молились святой Устинье о защите от нежеланных ухажеров, а парни обращались к Куприяну, чтобы тот отвел мороку и уберег от роковых соблазнов.

Рукоделие без лишних глаз

На Куприяна и Устинью окончательно завершались все масштабные полевые заботы, и крестьяне переходили на домашний ритм жизни. Молодежь собиралась на традиционные вечерки, но в этот день они проходили без песен, плясок и шумного веселья. Считалось, что излишний шум и смех 15 октября привлекают внимание злых духов.

Девушки садились за прялки и вышивку. Работали в тишине или под негромкие напевы, при этом чужих в дом старались не пускать, чтобы завистливый глаз не испортил полотно и не принес в избу разлад. Хозяйки занимались переборкой овощей в погребах, квасили позднюю капусту и пекли караваи из муки нового помола, которыми делились с соседями во имя мира и сытости в грядущую зиму.

Что строго запрещено делать 15 октября

В этот день действовали суровые запреты, нарушение которых грозило тяжелыми последствиями для всей семьи:

  • Категорически запрещалось употреблять алкоголь. Верили, что к выпившему человеку моментально привязываются бесы, лишая его разума и толкая на необдуманные поступки.
  • Нельзя было ругаться, сквернословить, выяснять отношения и даже повышать голос на близких. Любая вспышка ярости в этот день пробивала брешь в энергетической защите дома.
  • Опасались впускать в жилье бродячих животных и незнакомцев. Наши предки верили, что под видом заблудившегося пса или странника во двор может проникнуть морок.
  • Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу в одиночку, особенно после захода солнца. Запоздалый путник рисковал заблудиться или навлечь на себя череду неприятностей.
  • Строго запрещалось пересчитывать мелкие деньги после заката, иначе можно было притянуть затяжную нищету и долги на всю зиму.
  • Нельзя было оставлять на ночь открытыми окна и посуду с водой — ее обязательно накрывали чистым полотенцем, чтобы туда не проникло зло.

Погодные приметы на Куприяна

По поведению природы 15 октября крестьяне безошибочно определяли, какой будет предстоящая зима и скорого ли ждать тепла весной:

  • Если в этот день выпал первый снег — настоящая морозная зима установится ровно через сорок дней.
  • Сильный и порывистый северный ветер предвещал суровые трескучие морозы и частые метели в декабре.
  • Если день выдался ясным и безоблачным — впереди ждали скорое похолодание, но сухую и устойчивую погоду.
  • Обильный листопад с берез и кленов сулил скорый приход устойчивых заморозков.
  • Иней на траве ранним утром говорил о том, что в ближайшие дни сохранится хорошая и солнечная погода.

Этот день предписывалось провести в спокойствии, смирении и молитве, наведя чистоту не только в избе, но и в собственных мыслях.

Шоу-бизнес в Telegram

15 октября 2026, 00:33
Фото сгенерировано ИИ
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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