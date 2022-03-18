"Мужчина года": заботливый кот-отец семейства произвел фурор в Сети

На этот раз фурор произвела целая кошачья семья во главе с самым заботливым в мире отцом. На видео попал трогательный момент, когда мама-кошка лежит на полу и кормит троих котят, а ее пушистый возлюбленный в это время делает ей массаж. Кот активно двигает передними лапами, перемещая их по спине утомившейся возлюбленной под мелодичную музыку – получается как в настоящем массажном салоне.
Забавный ролик быстро набрал популярность в Сети. Как сообщил портал "Ридус", пользователи пришли в восторг от заботливого британца и даже наделили его высоким званием "мужчина года". О таком муже и отце для своего потомства точно мечтает каждая кошка.
"Идеальная кошачья семья", "Какая прелесть!", "Вот это мелким котанам повезло с папой," – написали восхищенные зрители.
Иронизирующие россияне даже предположили, что у такого отца и мужа нет никаких недостатков: он точно не сидит на диване, уставившись в телевизор, пока мать в поте лица занимается с детьми.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о другом забавном котике, который очень любит заниматься физкультурой, и, по общему признанию, это самая милая физкультура на свете.