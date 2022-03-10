Невозмутимая киска проигнорировала ласки робкого мужика (видео)

В Сети набирает популярность уморительно смешное видео с невозмутимым животным.

В "Инстаграм" у пользователя под ником smeh.v360 опубликовано видео, которое вызвало бурю эмоций у пользователей. На кадрах мужчина довольно плотного телосложения робко двигается в сторону невозмутимого кота, который греется на солнышке на городской площади.

ПО ТЕМЕ Пушинка остановила кровавый мордобой двух авторитетов

Мужчина шаг за шагом продвигается поближе к кошке. Та в свою очередь ничего не замечает или просто делает вид. Наконец дяденька добивается своей цели и подходит вплотную к котику. Он медленно опускает свою руку, озираясь при этом по сторонам, словно кот его последнее "Гилти плэже" (в перев. с англ. guilty pleasure – порочное удовольствие – прим. ред.).

Наконец мужчина с наслаждение гладит невозмутимого кота, который лишь слегка дрогнул ушами и повернул голову. Все происходящее прохожее снимали на видео. Подписчики аккаунта принялись шутить над "смельчаком", всячески подкалывая его. "Я бы так не рискнула", – пишут пользователи.