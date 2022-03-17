Выпрыгнувший из воды крокодил схватил летучую мышь: видео

Жутковатый эпизод с участием кровожадного хищника и беззащитной жертвы произошел в северном Квинсленде.

Экскурсоводу Дэвиду Уайту посчастливилось стать очевидцем уникального происшествия на реке Дейнтри. За долгие годы своей работы гидом по аллигаторам мужчина впервые увидел, что эти животные умеют прыгать. Произошло это в тот момент, когда над водой пролетала стая летучих мышей, отправившихся на охоту.

Одна из мышей летела слишко низко, за что и поплатилась. Кровожадный хищник, заметив добычу, ловко выпрыгнул из воды и схватил свою жертву зубами. Уайт не растерялся и успел включить камеру. На опубликованных National Geographic кадрах видно не только как крокодил хватает мышь, но и как жертва постепенно скрывается в пасти хищника.

Как отмечают специалисты, летучие мыши часто специально низко летают над водой, чтобы прикоснуться к ней грудью и впитать влагу, а потом высосать ее из собственной шерсти. В некоторых случаях это оказывается довольно опасно.

Что касается крокодилов, то они действительно умеют подпрыгивать, но делают это не так, как дельфины, – с глубины, а прямо с поверхности воды. Помогает им в этом хвост, который совершает колебательные движения.

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