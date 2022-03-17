Выпрыгнувший из воды крокодил схватил летучую мышь: видео

Экскурсоводу Дэвиду Уайту посчастливилось стать очевидцем уникального происшествия на реке Дейнтри. За долгие годы своей работы гидом по аллигаторам мужчина впервые увидел, что эти животные умеют прыгать. Произошло это в тот момент, когда над водой пролетала стая летучих мышей, отправившихся на охоту.
Одна из мышей летела слишко низко, за что и поплатилась. Кровожадный хищник, заметив добычу, ловко выпрыгнул из воды и схватил свою жертву зубами. Уайт не растерялся и успел включить камеру. На опубликованных National Geographic кадрах видно не только как крокодил хватает мышь, но и как жертва постепенно скрывается в пасти хищника.
Как отмечают специалисты, летучие мыши часто специально низко летают над водой, чтобы прикоснуться к ней грудью и впитать влагу, а потом высосать ее из собственной шерсти. В некоторых случаях это оказывается довольно опасно.
Что касается крокодилов, то они действительно умеют подпрыгивать, но делают это не так, как дельфины, – с глубины, а прямо с поверхности воды. Помогает им в этом хвост, который совершает колебательные движения.
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