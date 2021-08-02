"Не позорьтесь!": Виляющей задом Федоровой влепили пощечину

Российскую красотку смачно приложили. Оксана Федорова разочаровала народ.

"Мисс Вселенная" и знаменитая телеведущая Оксана Федорова всерьез занялась музыкой и даже проявила вокальные данные шоу "Маска". Тогда члены жюри удивились, что знаменитость сменила сферу деятельности. На днях Оксана Федорова решила продемонстрировать поклонникам еще и свои танцевальные способности. Артистка опубликовала в "Инстаграм" короткое видео и спровоцировала волну критики.

Эффектная брюнетка снялась во время отдыха в горах. Певица покружилась в танце под трек румынской исполнительницы Minelli "Рампампам". Перед камерой модель размахивала руками и качала бедрами. Оксана Федорова надела перед записью ролика просторное белое платье, дополнив образ круглыми очками от солнца и компактной розовой сумкой.

В комментариях к публикации быстро появились неодобрительные выражения. Некоторые принялись ожесточенно ругать звезду за то, что она поделилась таким контентом. Многие решили, что движения телеведущей не соответствуют ритму песни и не вызывают приятного впечатления. "И зарыдал Басков от того, что плясунья ни в одну ноту не попала — удивительное чувство такта", "Мне кажется, это не ваш стиль музыки!", "Это ужас! Оксана, не позорьтесь!", "Движения не в такт", — отметили пользователи Сети.