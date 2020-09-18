"Как мальчик": Ирина Шейк напугала своими формами

Ирина Шейк поделилась новым снимком в "Инстаграм". Публикация вызывала у поклонников недоумение.

На недавней фотографии Шейк позирует в белом топе и синих джинсах. Автором такого образа, вероятно, выступил итальянский модельер, креативный директор Burberry Риккардо Тиши. Его инстаграм-аккаунт Ирина отметила под кадром.

Запечатленная в обнимку с домашним растением модель применила к снимку фильтр с бабочками и веснушками. Пользователи Сети в очередной раз оценили красоту Шейк, правда ее фигура вызвала некоторые вопросы.

Например, поклонники не смогли найти грудь знаменитости. "Она пропала", "Как мальчик", "Что случилось с вашими формами?", – взволновались подписчики.

Впрочем, Шейк редко отвечает на комментарии, поэтому и сейчас, очевидно, она не отреагирует на замечания интернет-пользователей.

Напомним, недавно Ирину вновь заметили на прогулке с экс-возлюбленным Брэдли Купером. Более того, они поцеловались на прощание.