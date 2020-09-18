Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Юлечка забрала: Андреева похоронят рядом с Началовой
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Овсяный отвар вместо еды: врачи всеми силами пытаются спасти Билана
Владимир Пресняков откровенно о расставании с женой: Я знаю, где находится ад
партнеры
Пятница
18 сентября
Лента новостей
22:04
"Как мальчик": Ирина Шейк напугала своими формами
21:11
Зараженная коронавирусом Нетребко в пижаме устроила пляски в коридоре больницы
21:01
Меган Маркл планирует сделать из принца Гарри звезду телеэкранов
20:58
В Мьянме родился ребенок с двумя полноценными головами
20:35
Анна Седокова вышла замуж в третий раз
20:32
Стриженова показала подросшего внука: Копия дедушки
20:21
В Росстате рассказали об ужасающих темпах убыли населения России
20:06
В Сеть "слили" фотографии беременной жены Петросяна
19:49
Автомобиль влетел в резиденцию посла США в Москве
19:49
Измену Тарзана оправдали поведением Королевой: Превратилась в мамочку
19:24
Бондарчуку и Андреевой предсказали скорый развод
19:23
Жители США собрали 50 млн долларов для покупки тела Ленина у России
19:01
Язык развязан: лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев намерен продолжать работать
18:53
Большова появилась с мужем Меньшовой после отставки Домогарова
18:53
Исход будет один: Лукашенко предрекли безвыходное положение
18:51
Стало известно, сколько взрослых россиян живут с родителями
18:19
Юрий Лоза привел доказательства теории плоской Земли: Ни в одной компании не стоит глобус
18:06
Бузова разбилась во время репетиции на льду
18:05
Зараженная коронавирусом звезда "Холостяка" шатается по общественным местам
17:36
Названы самые богатые российские чиновники по версии Forbes
17:17
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
17:13
Возлюбленной Антона Лапенко оказалась актриса из сериала "Чики"
17:09
Бывший адвокат Ефремова крупно поплатился за скандальные заявления
17:03
"Похоже на советскую выжженную химию": Зудина привлекла внимание рыжей шевелюрой
17:02
Пугачева и Галкин отметили самый важный день в жизни
16:59
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
16:59
Народ обрушился с критикой на спевших для Лукашенко Киркорова и Баскова
16:19
"Богиня Лера и не такое видела": Джигурда разделся перед Кудрявцевой
16:16
Лукашенко назвали "врагом белорусского народа номер один"
15:59
"Как поганка": Александрову в купальнике распекли за бледность
15:57
"Начало дико чесаться": Ивлееву укусило экзотическое насекомое
15:57
Ургант высмеял новость об учащимся в Москве сыне Лукашенко
15:47
Внезапно: любовницу Тарзана могут посадить на пять лет
15:08
Ходила с ним 10 лет: из тела актрисы Волковой извлекли осколок
14:58
Дима Билан сцепился с родственником из-за долга в 19 млн рублей
14:48
На замок Галкина и Пугачевой обрушился ураган
14:47
"Мне можно ничего и не иметь": дочь собирается жить на деньги Гузеевой
14:46
Определен наиболее благоприятный выход из кризиса в Белоруссии: Лукашенко выезжает на лечение в Россию
14:33
Выборы в США: Трамп получил серьезное преимущество над Байденом
14:27
Елизавета II подарила Меган Маркл "проклятый" титул
14:23
"Я об этом не сожалею": звезду сериала "Ольга" Троянову наказали
14:14
"Секс по семь раз в день": после новостей о связи с Семенович Губерниев сделал признание
14:09
Дочь Любови Успенской в странном состоянии сняли на улице
13:55
Сенсационные детали скандала вокруг украденного наследства больной ДЦП дочки Баталова
13:55
Подольская взбешена наглостью сующих нос в ее жизнь россиян
13:54
"Горит и вся в волдырях": Дакота получила серьезную травму во время отдыха в Турции
13:47
Собчак с красным носом уселась в плавках на песок
13:45
Приговор Ефремову могут отменить – все подробности
13:29
Рыбинский маньяк признался в убийстве детей
13:20
Журналист назвал главную ошибку Лукашенко: Неадекватно оценивает реальность
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог заявил о желании Лукашенко остаться одному в Белоруссии: Ему плевать на народ
Какое прозвище придумал Лукашенко для Тихановской
Узнавшая об измене мужа Наташа Королева напугала народ
Лукашенко грозят более радикальные протесты
"Зависть и финансовые козни": Агате Муцениеце влепили звонкую пощечину
Глава МВД Украины: Лукашенко совсем свихнулся на своей власти

"Как мальчик": Ирина Шейк напугала своими формами

Ирина Шейк поделилась новым снимком в "Инстаграм". Публикация вызывала у поклонников недоумение.
прочитано 574 раза

На недавней фотографии Шейк позирует в белом топе и синих джинсах. Автором такого образа, вероятно, выступил итальянский модельер, креативный директор Burberry Риккардо Тиши. Его инстаграм-аккаунт Ирина отметила под кадром.

ПО ТЕМЕ

Голая Шейк показала свою рыбку

Обнимались и целовались: папарацци засняли Купера и Шейк на улице

 Ирина Шейк

Ирина Шейк супермодель и актриса

Запечатленная в обнимку с домашним растением модель применила к снимку фильтр с бабочками и веснушками. Пользователи Сети в очередной раз оценили красоту Шейк, правда ее фигура вызвала некоторые вопросы.

Например, поклонники не смогли найти грудь знаменитости. "Она пропала", "Как мальчик", "Что случилось с вашими формами?", – взволновались подписчики.

Впрочем, Шейк редко отвечает на комментарии, поэтому и сейчас, очевидно, она не отреагирует на замечания интернет-пользователей.

Напомним, недавно Ирину вновь заметили на прогулке с экс-возлюбленным Брэдли Купером. Более того, они поцеловались на прощание.

Автор: 18 сентября 2020, 22:04 Источник: Пятый канал
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шейк примерила свадебное платье

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Выборы в США: Трамп получил серьезное преимущество над Байденом
Журналист назвал главную ошибку Лукашенко: Неадекватно оценивает реальность
Военный эксперт объяснил, почему Путин поддержал Лукашенко
Эксперт о закрытии границ Белоруссии с Польшей и Литвой: Не исключены новые абсурдные решения

Шоу-бизнес

Большова появилась с мужем Меньшовой после отставки Домогарова
Юрий Лоза привел доказательства теории плоской Земли: Ни в одной компании не стоит глобус
Бузова разбилась во время репетиции на льду
Зараженная коронавирусом звезда "Холостяка" шатается по общественным местам

Проишествия

Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Шоу-бизнес

"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой

Новый виток шумихи вокруг знаменитых артистов
Шоу-бизнес

В Сеть "слили" фотографии беременной жены Петросяна

Снимки сделаны год назад
Шоу-бизнес

Дима Билан сцепился с родственником из-за долга в 19 млн рублей

Певец будет судиться со своей семьей
Шоу-бизнес

Сенсационные детали скандала вокруг украденного наследства больной ДЦП дочки Баталова

В деле не все так однозначно, как кажется на первый взгляд

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой
"Зажало в ДТП": Ягудин показал обезображенное лицо
Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+