"Как мальчик": Ирина Шейк напугала своими формами

На недавней фотографии Шейк позирует в белом топе и синих джинсах. Автором такого образа, вероятно, выступил итальянский модельер, креативный директор Burberry Риккардо Тиши. Его инстаграм-аккаунт Ирина отметила под кадром.
Запечатленная в обнимку с домашним растением модель применила к снимку фильтр с бабочками и веснушками. Пользователи Сети в очередной раз оценили красоту Шейк, правда ее фигура вызвала некоторые вопросы.
Например, поклонники не смогли найти грудь знаменитости. "Она пропала", "Как мальчик", "Что случилось с вашими формами?", – взволновались подписчики.
Впрочем, Шейк редко отвечает на комментарии, поэтому и сейчас, очевидно, она не отреагирует на замечания интернет-пользователей.
Напомним, недавно Ирину вновь заметили на прогулке с экс-возлюбленным Брэдли Купером. Более того, они поцеловались на прощание.
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