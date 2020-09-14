Голая Шейк показала свою рыбку

Звезда в "Сторис" инстаграм-аккаунта опубликовала фотографию в обнаженном виде. Модель стоит спиной к камере, демонстрируя идеальную фигуру: тонкая талия, подкаченные ягодицы и стройные ноги.
На голове у Ирины Шейк – маска для подводного плавания. В руках девушка держит огромную рыбу-меч, точнее ее имитацию. Впрочем, раздеваться догола для модели уже привычное дело. Она без стеснения снимается для мужских журналов и в более откровенном виде.
Напомним, несколько дней назад папарацци засняли Ирину Шейк в компании Брэдли Купера, с которым звезда рассталась пару лет назад. Пара воспитывает общую дочь Лею, поэтому видится довольно часто. Правда, в этот раз модель и актер так страстно обнимались и даже целовались, что некоторые подумали, будто они снова вместе.
Знаменитости предпочитают не комментировать отношения. Ребята скрывали свой роман несколько лет, причем даже тогда, когда Ирина Шейк уже была беременна.
Стоит отметить, модель имеет сомнительную репутацию. Недавно владелица агентства, в котором в начале карьеры работала будущая звезда, рассказала, что девушка неоднократно срывала съемки. Как оказалось, позированию на камеру она предпочитала общение с состоятельными мужчинами.
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