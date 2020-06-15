Первая репетиция московского парада Победы – 2020 попала на видео

На кадрах, которые появились накануне в Сети, видно, как огромное количество людей идет по Тверской улице. Механики-водители и командиры боевых экипажей следуют по маршруту механизированной колонны, чтобы его запомнить.
Свыше 400 единиц военной техники появится на Красной площади в этом году. Машины прибыли из подмосковного Алабино, они находятся на улице Нижние Мневники. В ближайшие дни военная техника будет задействована на репетициях.
Напомним, что парад Победы традиционно должен был состояться 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса дату его проведения перенесли. В конце прошлого месяца глава государства Владимир Путин сообщил, что мероприятие начнется в 10:00 мск 24 июня.
Для россиян этот день будет выходным. Вечером прогремит праздничный салют.
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