В Кремле раскрыли подробности проведения парада Победы

Президент Владимир Путин и гости, включая приглашенных руководителей других государств, будут следить за прохождением войск с трибуны. Дмитрий Песков выразил надежду, что к тому времени ограничения, введенные из-за пандемии, будут сняты.
Мероприятие посетят лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Молдавии Игорь Додон, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Абхазии Аслан Бжания, Южной Осетии Анатолий Бибилов и Сербии Александр Вучич. Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский так и не получил приглашения на парад Победы.
Причиной тому стали скандальные заявления лидера о Второй мировой войне. Владимир Зеленский поддержал Польшу и обвинил СССР в развязывании вооруженного конфликта. По его мнению, к началу войны привел сговор дух тоталитарных режимов – Германии и СССР. В Кремле назвали слова украинского президента недопустимыми.
Напомним, что парад Победы не состоялся в этом году 9 мая из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано более 400 тысяч случаев заражения. Однако несмотря на это власти надеются на улучшение ситуации к 24 июня.
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