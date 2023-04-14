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Пятница 14 апреля

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин раскрыл секрет "Бахмутской мясорубки"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин раскрыл секрет "Бахмутской мясорубки"
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Кровопролитные бои за Бахмут (бывший Артемовск) продолжаются уже около семи месяцев. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объяснил, почему ВСУ продолжают держаться за город, несмотря на тяжелые потери.

Стратегическая роль Бахмута не так велика, считает бизнесмен. Взятие этого города не обеспечит молниеносную победу над украинской армией, не откроет доступ к Днепру и не будет означать освобождение Донбасса. Тем не менее, руководство Украины продолжает спорить о необходимости борьбы за Бахмут, отметил Пригожин.

"Утром раскачивают сакральность, вечером принимают решение об отступлении, а на следующее утро вновь вбрасывают тысячи солдат, и так до бесконечности", — пояснил глава ЧВК "Вагнер" в новой обширной статье.

По оценке Евгения Пригожина, у ВСУ есть около 200 тысяч хорошо подготовленных бойцов, которые прошли обучение и боевое слаживание. Помимо этого, украинская армия собрала большое количество вооружения и боеприпасов, чтобы пойти в наступление по различным направлениям. Ежедневно украинская армия пытается прорвать оборону ЧВК "Вагнер", теряет около 30-50 единиц техники, но проблем с ней не испытывает. Тем не менее, анонсированное еще в начале года контрнаступление ВСУ постоянно откладывается, заметил Пригожин.

"Армия Украины находится в районах сосредоточения, бьют копытом и готовятся двигаться вперед. Но, как говорят, "ишак, простоявший в тени, на солнце работать не будет". Если ВСУ не пойдут в наступление в ближайшее время, то они начнут постепенно терять свой боевой потенциал. Война зайдет в тупик, и те территории, которые сегодня находятся под контролем Российской Федерации, на годы могут остаться в распоряжении РФ", — пояснил Евгений Пригожин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее высказал мнение, что потеря Бахмута может потянуть за собой обвал всего фронта для ВСУ и репутационные риски. Именно поэтому Киев отправляет в "Бахмутскую мясорубку" новые и новые подразделения, невзирая на большие потери.

В своей новой статье Евгений Пригожин также обозначил свое мнение по поводу возможного наступления ВСУ, которое было анонсировано Киевом.

14 апреля 2023, 20:14
Евгений Пригожин. Кадр: пресс-служба компании "Конкорд"

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