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В Волгограде снимают фильм про кавалера трех орденов Мужества, Героя России, соавтора экшена "Лучшие в аду" Алексея Нагина

В Волгограде снимают фильм про кавалера трех орденов Мужества, Героя России, соавтора экшена "Лучшие в аду" Алексея Нагина

В прошлом году на экраны вышел фильм Евгения Пригожина "Лучшие в аду", рассказывающий о том, как умеют сражаться бойцы ЧВК "Вагнер". Один из сценаристов громкого проекта – Алексей Нагин – героически погиб во время выполнения боевого задания, не дожив до премьеры картины. Сегодня кино снимают про него.
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Про Алексея Нагина известно не так много, даже спустя полгода после его гибели. Он был штурмовиком и его навыки профессионального воина сказались на всё его жизненном пути, без сомнения, выдающемся. Теперь о нём даже снимают кино, правда, создатели стараются не разглашать его сюжет. Приподнял немного завесу тайны над проектом социолог Максим Шугалей, который ранее был пленен и более полутора лет провел в ливийской тюрьме за профессиональную деятельность. Алексей Нагин был в числе тех, кто помогал его вызволять оттуда. В апреле социолог пообщался с командой в Волгограде, рядом с которым и родился будущий герой.

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"Встретился со съёмочной группой из Волгограда, которая делает фильм про бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина, позывной Терек, — рассказал Максим Шугалей. — Алексей профессиональный военный, прошёл Чечню, воевал в Сирии, освобождал меня из плена в Ливии. Кавалер трёх Орденов Мужества, Герой России посмертно. Терек погиб в сентябре 2022 года на Донбассе. О таких людях, как Алексей Нагин люди должны помнить. Я очень благодарен, что журналисты занимаются тем, что увековечивают память героев, которые отдали свою жизнь за нашу безопасность. Терек, безусловно, достоин того, чтобы встать в ряд личностей, по чьим подвигам наши дети будут изучать современную историю. Его жизнь — пример для молодёжи. Его отношение к Родине — пример для всех нас".

Своё отношение к Родине Нагин ярко продемонстрировал в фильме Евгения Пригожина «Лучшие в аду», для которого он в соавторстве с Антоном Зиминым написал сценарий. Это история бескомпромиссного служения своей стране. Штурмовик постарался выплеснуть на бумагу самые яркие эпизоды своей боевой карьеры. В картине две группы бойцов сражаются за высотное здание, которое позволяет обстреливать всю округу. «Белой» группе (ЧВК «Вагнер») нужно во что бы то ни стало захватить полуразрушенный дом, и для выполнения приказа они не щадят ни противника, ни себя. Не щадил себя и сам Алексей Нагин — он погиб при выполнении боевого задания в сентябре прошлого года в возрасте 41 года. Страна высоко оценила заслуги бойца, не пожалевшего жизни ради защиты её интересов – его посмертно наградили звездой Героя России.

«Лучшие в аду» получились очень реалистичным и сверхдинамичным боевиком, действие которого не прерывается ни на минуты. Главные герои всегда в движении, они бегут изо всех сил, стреляя на ходу, потому что стоит только остановиться, и противник сразу накрывает тебя огнём из тяжёлой артиллерии. Её количеством был поражен даже режиссёр.

"Если со стрелковым оружием я раньше сталкивался, то с артиллерией не был знаком, — признался Андрей Батов, снявший фильм «Лучшие в аду». — А в фильме её очень много. Для меня стала большим опытом работа со всеми видами боевого вооружения. Впервые в жизни я снимал танковый бой, впервые в жизни я снимал работу артиллерийских батарей. Это накладывало определённую ответственность и требовало повышенных энергозатрат. Пришлось пересмотреть много хроники, общаться с консультантами. Подготовка была плодотворная, тщательная, кропотливая, по десять раз проходили одни и те же сцены, раскадровывали, разрисовывали, постоянно сравнивали. Меня больше всего впечатлили 152-мм гаубицы. Они чем-то напоминают драконов, извергающих пламя".

Помимо съемок нового фильма об Алексее Нагине, в России проходят акции в память о нём. Так, в Саратове был установлен билборд с его портретом и надписью «Спасибо». В Волгограде же с 5 по 8 мая пройдут межрегиональные соревнования по спортивной борьбе памяти Алексея Нагина.

Фото: t.me/max_shugaley/698
Автор: 12 апреля 2023, 17:16

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