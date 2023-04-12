В Волгограде снимают фильм про кавалера трех орденов Мужества, Героя России, соавтора экшена "Лучшие в аду" Алексея Нагина

В прошлом году на экраны вышел фильм Евгения Пригожина "Лучшие в аду", рассказывающий о том, как умеют сражаться бойцы ЧВК "Вагнер". Один из сценаристов громкого проекта – Алексей Нагин – героически погиб во время выполнения боевого задания, не дожив до премьеры картины. Сегодня кино снимают про него.

Про Алексея Нагина известно не так много, даже спустя полгода после его гибели. Он был штурмовиком и его навыки профессионального воина сказались на всё его жизненном пути, без сомнения, выдающемся. Теперь о нём даже снимают кино, правда, создатели стараются не разглашать его сюжет. Приподнял немного завесу тайны над проектом социолог Максим Шугалей, который ранее был пленен и более полутора лет провел в ливийской тюрьме за профессиональную деятельность. Алексей Нагин был в числе тех, кто помогал его вызволять оттуда. В апреле социолог пообщался с командой в Волгограде, рядом с которым и родился будущий герой.

"Встретился со съёмочной группой из Волгограда, которая делает фильм про бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина, позывной Терек, — рассказал Максим Шугалей. — Алексей профессиональный военный, прошёл Чечню, воевал в Сирии, освобождал меня из плена в Ливии. Кавалер трёх Орденов Мужества, Герой России посмертно. Терек погиб в сентябре 2022 года на Донбассе. О таких людях, как Алексей Нагин люди должны помнить. Я очень благодарен, что журналисты занимаются тем, что увековечивают память героев, которые отдали свою жизнь за нашу безопасность. Терек, безусловно, достоин того, чтобы встать в ряд личностей, по чьим подвигам наши дети будут изучать современную историю. Его жизнь — пример для молодёжи. Его отношение к Родине — пример для всех нас".

Своё отношение к Родине Нагин ярко продемонстрировал в фильме Евгения Пригожина «Лучшие в аду», для которого он в соавторстве с Антоном Зиминым написал сценарий. Это история бескомпромиссного служения своей стране. Штурмовик постарался выплеснуть на бумагу самые яркие эпизоды своей боевой карьеры. В картине две группы бойцов сражаются за высотное здание, которое позволяет обстреливать всю округу. «Белой» группе (ЧВК «Вагнер») нужно во что бы то ни стало захватить полуразрушенный дом, и для выполнения приказа они не щадят ни противника, ни себя. Не щадил себя и сам Алексей Нагин — он погиб при выполнении боевого задания в сентябре прошлого года в возрасте 41 года. Страна высоко оценила заслуги бойца, не пожалевшего жизни ради защиты её интересов – его посмертно наградили звездой Героя России.

«Лучшие в аду» получились очень реалистичным и сверхдинамичным боевиком, действие которого не прерывается ни на минуты. Главные герои всегда в движении, они бегут изо всех сил, стреляя на ходу, потому что стоит только остановиться, и противник сразу накрывает тебя огнём из тяжёлой артиллерии. Её количеством был поражен даже режиссёр.

"Если со стрелковым оружием я раньше сталкивался, то с артиллерией не был знаком, — признался Андрей Батов, снявший фильм «Лучшие в аду». — А в фильме её очень много. Для меня стала большим опытом работа со всеми видами боевого вооружения. Впервые в жизни я снимал танковый бой, впервые в жизни я снимал работу артиллерийских батарей. Это накладывало определённую ответственность и требовало повышенных энергозатрат. Пришлось пересмотреть много хроники, общаться с консультантами. Подготовка была плодотворная, тщательная, кропотливая, по десять раз проходили одни и те же сцены, раскадровывали, разрисовывали, постоянно сравнивали. Меня больше всего впечатлили 152-мм гаубицы. Они чем-то напоминают драконов, извергающих пламя".

Помимо съемок нового фильма об Алексее Нагине, в России проходят акции в память о нём. Так, в Саратове был установлен билборд с его портретом и надписью «Спасибо». В Волгограде же с 5 по 8 мая пройдут межрегиональные соревнования по спортивной борьбе памяти Алексея Нагина.