Политолог Мухин допустил ухудшение ситуации в районе Артемовска

Украинская армия может воспользоваться своими позициями в районе Артемовска (Бахмут) для нанесения контрударов по российским силам, считает политолог Алексей Мухин. Причиной возможного осложнения оперативной обстановки может стать то, что наступающие на этом участке отряды ЧВК слабо координируют свои действия с Минобороны РФ, полагает эксперт.



Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о подготовке контрудара ВСУ в районе Артемовска. По его словам, Киев создал несколько группировок и может попытаться окружить российских добровольцев.

Вероятность ухудшения обстановки для ЧВК Мухин связал с тем, что группа самостоятельно ведет наступательные действия. По мнению эксперта, "Вагнер" дистанцировался от регулярной армии.

"Вот и получится, что самодеятельная активность ЧВК станет невольной причиной складывания в зоне ведения боев неблагоприятной для ВС РФ ситуации. Ну и подумайте – чья это будет зона ответственности? На чью совесть это ляжет?" – написал политолог в своем телеграм-канале.



Мухин считает, что Пригожин хорошо понимает опасность сложившейся ситуации.

Министерство обороны ранее ответило на заявления основателя "Вагнера" о "снарядном голоде" у добровольческих подразделений. В военном ведомстве сообщили, что все заявки штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки.

В МО подчеркнули, что успешные действия "музыкантов" в районе Артемовска были бы невозможны без поддержки войсковой группировки "Юг".