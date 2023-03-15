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"Отважные парни принесут еще немало пользы": Пригожин вспомнил о спасенных Теплинским десантниках

"Отважные парни принесут еще немало пользы": Пригожин вспомнил о спасенных Теплинским десантниках
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Предприниматель Евгений Пригожин вспомнил спасенных командующим Воздушно-десантными войсками России Михаилом Теплинским отважных десантников, которые принесут стране немало пользы.

Пригожин отметил, что встречался с Теплинским и до СВО, но это были минутные встречи. По-настоящему они познакомились во время событий под Берестовым. Бизнесмен охарактеризовал генерала, как честного, грамотного, бескомпромиссного и бесстрашного человека.

По мнению Пригожина, генерал всегда высказывал честные мнения, сберегшие многих десантников, за которых он отвечал.

"Думаю, эти отважные парни принесут еще немало пользы своей стране и россиянам благодаря Теплинскому", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Военные и бойцы ЧВК "Вагнер" всегда отзывались о генерале с теплотой. Бизнесмен понадеялся, что в ближайшее время такие как Теплинский, а также Сергей Суровикин займут руководящие должности, чтобы принести настоящую славу русскому оружию.

"Я извиняются перед многими военными, с которыми мы хорошо знакомы и которые проявляют самые достойные качества, что упомянул именно Теплинского и Суровикина. Это сделано исключительно с целью не демаскировать многие процессы", — добавил предприниматель.

По его мнению, в армии достаточное количество достойных генералов и офицеров, которые умеют руководить бойцами, а ведь им необходимо уверенное и грамотное руководство. Пригожин вспомнил русскую пословицу "Коли барин лох, то и крестьянин плох".

15 марта 2023, 21:16
Евгений Пригожин. Кадр: пресс-служба компании "Конкорд"
Пресс-служба компании "Конкорд"✓ Надежный источник

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