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Спецоперация на Украине
Дезертирства, суициды и чудовищные потери: украинская армия находится на грани распада

Дезертирства, суициды и чудовищные потери: украинская армия находится на грани распада

Огромные потери в личном составе – около 200 тысяч человек, волна самоубийств и повальные дезертирства делают ВСУ все менее боеспособными. Это ставит под большое сомнение возможности Киева организовать ранее анонсированное контрнаступление.
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Ежедневно на фронте гибнут сотни военнослужащих ВСУ. Украинское командование бросает на фронт плохо подготовленные подразделения, не имеющие ни мотивации, ни военных навыков.

О катастрофе в ВСУ свидетельствуют утекшие в Сеть документы из Генштаба украинской армии. О критическом состоянии украинской армии сообщили начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ генерал-майор Владислав Клочков и и.о. начальника Управления по работе с сержантским составом ВСУ штаб-сержант Александр Ежаковский.

По их данным, с начала спецоперации России армия Украины потеряла около 191 тысячи человек. И это без учета пропавших без вести. С ними цифры могут быть в разы больше.

Подлинность данных подтверждает бывший заместитель командующего войска США в Европе Стивен Твитти. Он сравнил количество мобилизованных украинцев и реальную численность ВСУ и сделал вывод: боевые потери Киева могут превышать 200 тысяч человек. Мобилизация ситуацию не спасает: укомплектованность частей ВСУ остается на уровне 43-38%.

"Беда со снаряжением и оружием, средствами защиты. Полностью «одеть» выходит лишь каждого третьего бойца. До 80% тех, кто попал в первую волну мобилизации, уже убиты, ранены или дезертировали", – написал в своем телеграм-канале публицист Борис Якеменко.

Неудивительно, что мотивации нести воинскую службу у украинцев уже не осталось. Согласно тому же докладу Клочкова и Ежаковского, с июля по август выявлено более 4,2 тысячи случаев дезертирства и отказов выполнять приказы. Подавляющее большинство таких случаев приходится на недавно попавших в армию.

Фото: Diego Herrera/XinHua/GlobalLookPress

За 30 лет Украина лишилась всех национальных богатства, потеряла национальное достоинство, именно поэтому ситуация в ВСУ настолько катастрофическая, а значительная часть поставленных Западом вооружений нуждается в ремонте, объяснил Якеменко. Он подчеркнул, что моральный дух армии врага и потери – важнейшие критерии для оценки результативности военной кампании.

"В российской армии всегда можно было наблюдать парадоксальную картину – чем выше потери, тем сильнее желание стоять насмерть. Не случайно общемировой показатель моральной устойчивости (сколько процентов техники и личного состава армия должна потерять, чтобы ощутить поражение) Российской / советской армии был всегда на уровне 70-75%, в то время как на Западе 30-35%", – добавил публицист.

Резкое падение морального духа наблюдается не только у солдатского, но и офицерского состава ВСУ. Согласно докладу генерала Клочкова, с июля по август счеты с жизнью свели более 120 офицеров. Так, 31 июля покончил с собой заместитель командира 14-й механизированной бригады, на следующий день — командир 66-й механизированной бригады, подобные случаи фиксировались среди командного состава 57-й мотопехотной бригады и даже элиты вооруженных сил – десантно-штурмовых бригад.

Очевидно, что ВСУ теряют способность оказывать сопротивление. При таком состоянии армии Киеву не стоит питать ни малейших надежд на успех анонсированного контрнаступления.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Valeria Ferraro/Keystone Press Agency/GlobalLookPress
Автор: 25 августа 2022, 12:25 Источник: Газета "Век" ✓ Надежный источник

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