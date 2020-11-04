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Фильм Эрнста со съемками в космосе получил рабочее название

Фильм Эрнста со съемками в космосе получил рабочее название

Константин Эрнст. Фото: АГН Москва/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст снимет российское кино в космосе. Обнародованы детали картины и запущен кастинг на главную роль.
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Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" вместе с "Первым каналом" и студией "Yellow, Black and White" начала работу над созданием художественного фильма, съемки которого пройдут в космосе. Фильм будет называться "Вызов". По данным "Первого канала", которым руководит Константин Эрнст, снимать картину начнут в октябре следующего года. Площадкой для работы выбрали Международную космическую станцию (МКС).

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Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

Главную роль в "Вызове" исполнит женщина, которую руководители проекта пока выбирают. Открыт кастинг, в нем могут принять участие несудимые россиянки с высшим образованием в возрасте от 25 до 45 лет, которые отвечают ряду критериев. Среди них определенный рост, вес, уровень знания языков, физическая подготовка, параметры телосложения, здоровье. Даже длина ступни имеет значение для кастинговой комиссии. Для подачи заявки на первый этап отбора нужно отправить анкету с записанным на камеру видео, где конкурсант читает отрывок из поэмы А.С. Пушкина "Евгений Онегин".

Гендиректор "Первого канала" заявил, что всегда мечтал если не сам полететь в космос, то помочь кому-нибудь туда отправиться. Константин Эрнст уточнил, что в преимущество на кастинге будет у профессиональных актрис и женщин с безупречными актерскими способностями.

Автор: 4 ноября 2020, 17:56 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые красивые виды России из космоса

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя мaленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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