Фильм Эрнста со съемками в космосе получил рабочее название

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст снимет российское кино в космосе. Обнародованы детали картины и запущен кастинг на главную роль.

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" вместе с "Первым каналом" и студией "Yellow, Black and White" начала работу над созданием художественного фильма, съемки которого пройдут в космосе. Фильм будет называться "Вызов". По данным "Первого канала", которым руководит Константин Эрнст, снимать картину начнут в октябре следующего года. Площадкой для работы выбрали Международную космическую станцию (МКС).

Главную роль в "Вызове" исполнит женщина, которую руководители проекта пока выбирают. Открыт кастинг, в нем могут принять участие несудимые россиянки с высшим образованием в возрасте от 25 до 45 лет, которые отвечают ряду критериев. Среди них определенный рост, вес, уровень знания языков, физическая подготовка, параметры телосложения, здоровье. Даже длина ступни имеет значение для кастинговой комиссии. Для подачи заявки на первый этап отбора нужно отправить анкету с записанным на камеру видео, где конкурсант читает отрывок из поэмы А.С. Пушкина "Евгений Онегин".

Гендиректор "Первого канала" заявил, что всегда мечтал если не сам полететь в космос, то помочь кому-нибудь туда отправиться. Константин Эрнст уточнил, что в преимущество на кастинге будет у профессиональных актрис и женщин с безупречными актерскими способностями.