Осеннее равноденствие: роковые ошибки 22 сентября, которые разорят семью

Этот день несет в себе мощную сакральную энергетику осеннего перелома.



В народном календаре наступает момент природного равновесия. 22 сентября выпадает на период осеннего равноденствия, когда день сравнивается по продолжительности с ночью, а природа поворачивает к зиме. В православной традиции в этот день чтят память святых праведных Богоотец Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Богородицы. В народном же быту дата закрепилась под названиями День Акима и Анны, День рожениц или Поднесеньев день.

Наши предки считали этот день важным рубежом. Святые Иоаким и Анна долгие десятилетия терпели бездетность и поношения от соплеменников, но не потеряли веры и в преклонном возрасте получили благословение — рождение будущей Матери Спасителя. Именно поэтому 22 сентября почитается как праздник семьи, материнства и родовой поддержки.

Роковые запреты: чего категорически нельзя делать 22 сентября

Период осеннего равноденствия требует сдержанности и внимания к близким. Нарушение правил дня, по поверьям, сулило разлад в доме:

Категорически запрещено пересчитывать сбережения и давать в долг. Это главное финансовое табу праздника. Тот, кто на Акима и Анну станет звенеть монетами, затевать пересчет купюр или одолжит деньги, рискует привлечь непредвиденные расходы. Считалось, что до следующей осени в таком доме могут поселиться денежные трудности.

Нельзя отказывать в помощи беременным женщинам и молодым матерям. Святые Иоаким и Анна считаются покровителями семьи и чадородия. Проявить грубость или черствость к женщинам с детьми считалось большим грехом, ведущим к неприятностям в собственном доме.

Запрещено ссориться, таить обиды и ругаться с родными. Особенно строгий запрет касался разногласий между супругами, а также между невестками и свекровями. Любая брань в этот день разрушает семейную гармонию.

Не планируйте переезд и дальние поездки. Менять место жительства, отправляться в долгий путь или резко менять работу 22 сентября считалось нежелательным: новые начинания могли пойти с задержками.

Запрещено завидовать и желать чужого. Зависть в день Богоотец, по поверьям, оборачивается скорыми потерями для самого завистника.

Традиции дня: как привлечь мир и укрепить семью

Главным обычаем 22 сентября была искренняя молитва. Семьи, мечтающие о детях, молились перед иконой святых Иоакима и Анны о даровании потомства и здоровье близких.

В деревнях с 22 сентября начинались осенние засидки. С этого момента ночи становились длиннее дня, и женщины по вечерам зажигали в избах лучины или свечи, собираясь за пряжей и рукоделием.

Особым почтением окружали повитух и молодых матерей: для них пекли круглые пироги, варили каши и дарили подарки. Молодожены, сыгравшие свадьбу в текущем году, в этот день накрывали стол и звали в гости родственников, благодаря родителей за поддержку и заботу.

Приметы погоды на 22 сентября 2026 года

По природным явлениям в день осеннего равноденствия судили о погоде на месяцы вперед:

Много паутины летает в воздухе — к долгому, сухому бабьему лету, но морозной зиме.

Лиственница еще не полностью сбросила хвоинки — снег выпадет поздно и быстро растает.

Снег выпал 22 сентября — к трудному сельскохозяйственному году.

Зарядили затяжные дожди — сырая погода простоит до самого ноября.

Куры прячут головы под крыло ранним вечером — к скорым ночным заморозкам.

Проведите 22 сентября в кругу семьи, откажитесь от суеты и споров, поблагодарите родителей и подарите тепло близким — тогда в вашем доме сохранятся мир, достаток и согласие.