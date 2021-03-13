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Эксперт: Новейший телескоп "Байкал" прольет свет на загадки Вселенной

Эксперт: Новейший телескоп "Байкал" прольет свет на загадки Вселенной

Запуск нового нейтринного глубоководного телескопа "Байкал" прокомментировал академик РАН Григорий Трубников. По словам эксперта, вскоре Россия получит уникальные сведения об устройстве космоса.
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Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников сообщил о подписи дипломатического документа о крупном нейтринном телескопе "Байкал". Новейшее устройство строится с 2015 года при поддержке российских ученых и инженеров совместно с экспертами из зарубежных научных центров Чехии, Словакии, Германии и Польши. Это чудо техники станет источником развития нейтринной астрономии и астрофизики, а также поможет исследовать эволюции галактик и Вселенной.

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"С помощью "Байкала" мы сумеем зафиксировать гораздо больше высокоэнергетических частиц, чем раньше, и даже будем регистрировать частицы, которые родились раньше, чем Солнечная система", — объявил академик РАН Григорий Трубников. Эксперт убежден в том, что телескоп приоткроет завесу тайн Вселенной, мы сможем лучше понять ее устройство, рождение и развитие.

Нейтрино — это элементарная частица, которая обладает выдающейся проникающей способностью. Сейчас в мире есть несколько телескопов, которые изучают сигналы от высокоэнергичных нейтрино, прилетающих с просторов космоса. Самый крупнейший из них расположен в Антарктиде. Эксплуатация нового телескопа в России не только позволит приблизиться к разгадкам секретов Вселенной, но и будет помогать следить за состоянием экосистемы озера Байкал.

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Автор: 13 марта 2021, 12:45 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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