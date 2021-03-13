Эксперт: Новейший телескоп "Байкал" прольет свет на загадки Вселенной

Запуск нового нейтринного глубоководного телескопа "Байкал" прокомментировал академик РАН Григорий Трубников. По словам эксперта, вскоре Россия получит уникальные сведения об устройстве космоса.

Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников сообщил о подписи дипломатического документа о крупном нейтринном телескопе "Байкал". Новейшее устройство строится с 2015 года при поддержке российских ученых и инженеров совместно с экспертами из зарубежных научных центров Чехии, Словакии, Германии и Польши. Это чудо техники станет источником развития нейтринной астрономии и астрофизики, а также поможет исследовать эволюции галактик и Вселенной.

"С помощью "Байкала" мы сумеем зафиксировать гораздо больше высокоэнергетических частиц, чем раньше, и даже будем регистрировать частицы, которые родились раньше, чем Солнечная система", — объявил академик РАН Григорий Трубников. Эксперт убежден в том, что телескоп приоткроет завесу тайн Вселенной, мы сможем лучше понять ее устройство, рождение и развитие.

Нейтрино — это элементарная частица, которая обладает выдающейся проникающей способностью. Сейчас в мире есть несколько телескопов, которые изучают сигналы от высокоэнергичных нейтрино, прилетающих с просторов космоса. Самый крупнейший из них расположен в Антарктиде. Эксплуатация нового телескопа в России не только позволит приблизиться к разгадкам секретов Вселенной, но и будет помогать следить за состоянием экосистемы озера Байкал.