Партийная жизнь

По мнению политиков, День народного единства олицетворяет главные ценности России
Аналитики уверены, что уровень общественной поддержки движения в будущем может вырасти еще больше
Социологи узнали, за кого проголосовали бы россияне, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье
Около 400 членов сдали партбилеты, протестуя против московского кандидата на пост губернатора области
В рамках подготовки к федеральным выборам партия проводит реорганизацию региональных исполкомов
Решение о слиянии с партией оппозиционера в стане экологов назвали ошибкой и хотят избавиться от бывшего депутата
Несколько законодателей – "старожилов" нижней палаты российского парламента сдали мандаты и переходят на другую работу
Доверие россиян к парламентским партиям повышается, считают эксперты
ЕР должна добиваться неукоснительного выполнения предвыборных обещаний
Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы два раза в год проводить общероссийские партийные форумы