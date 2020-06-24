Путин высказался о Параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин высказался о параде Победы, который состоялся 24 июня на Красной площади в Москве. Российский лидер отметил, что торжественное мероприятие прошло на самом высоком уровне, передает РИА ФАН.
Президент России Владимир Путин высказался о параде Победы, который состоялся 24 июня на Красной площади в Москве. Российский лидер отметил, что торжественное мероприятие прошло на самом высоком уровне, передает РИА ФАН.
Появилось множество версий, почему Гарик расстался с супругой
73-летняя артистка перенесла пневмонию
Тотемное животное расположилось на всем бедре девушки
Ведущая шоу "Давай поженимся" невзлюбила комика
Популярные темы форума
Как вам Навальный?
Скоро нас оцифруют
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Хочу работать
Нулевой ответил за базар
Признаки что девушка вами заинтересовалась
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДАТЕЛЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
негры и люди одинаковы?