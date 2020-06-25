В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

В Калининграде наградили участницу парада Победы Ксению Кальчинскую. Адмирал Александр Носатов подарил девушке грамоту, памятную медаль и цветы.
Напомним, что 24 июня во время шествия Кальчинская потеряла туфлю, однако не растерялась и продолжила маршировать. Позже обувь подобрал один из военнослужащих.
Представитель Военно-морских сил Роман Мартов рассказал, что Ксения Кальчинская является фельдшером командного пункта Балтфлота. Он добавил, что это был ее третий парад Победы.
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