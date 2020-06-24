Камера влетела в дуло танка во время Парада Победы в Москве

Многих зрителей до глубины души поразил одни момент из трансляции Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 2020 года. Речь идет об эпизоде, когда камера влетела в дуло танка, что позволило увидеть, что происходит внутри боевой машины.

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