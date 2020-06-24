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Военные высказались о ЧП с танком во время парада в Севастополе

Продолжение: Макаревич о параде Победы: Мне он не нужен
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В СМИ появились публикации о том, что во время парада Победы в Севастополе 24 июля танк Т-34 чуть было не въехал в толпу зрителей. Пресс-служба Южного военного округа подчеркнула, что никакой опасности для простых людей инцидент не представлял, передает РИА ФАН. Военные оперативно остановили технику на заметном расстоянии от людей, после чего боевая машина смогла продолжить движение в правильном направлении своим ходом.

Автор: 24 июня 2020, 17:20 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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