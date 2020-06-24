После парада Победы Путин поднял тост за ветеранов

После парада Победы 24 июня президент России Владимир Путин провел прием с лидерами иностранных государств, прибывших на торжественное мероприятие в Москву. "Позвольте предложить тост за наших ветеранов", – цитирует Life.ru российского лидера. Кроме того, он выделил объединение и общие победы как в прошлом, так и в будущем.
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