Конец света в 2020 году: сделано пугающее пророчество

Пугающим пророчеством поделилась знаменитая астролог Джин Диксон еще в 1973 году в книге "Призыв к славе" (The Call to Glory). Напомнил о предсказании американского экстрасенса британский портал Unilad. Со ссылкой на него весть о грядущем апокалипсисе сообщило латвийское русскоязычное издание Baltijas Balss. После этого страшная новость дошла и до российского информационного пространства.
Конец света в 2020 году легендарная американская предсказательница связала с проявлением мистических причин. Впрочем, некоторые считают, что ее предупреждение стоит расценивать как метафору, и что настоящая опасность исходит из вполне земных вещей, которые ведут человечество в тупик. Мнение о том, что это может быть, расходятся.
"Армагеддон придет в 2020 году, когда лжепророк, Сатана и Антихрист сами восстанут и сразятся с человеком", – написала Джин Диксон.
Авторитетности мнению Джин Диксон добавляет тот факт, что она успела предсказать убийство Джона Кеннеди, его брата Роберта и борца за права чернокожего населения США Мартина Лютера Кинга. Кроме того, экстрасенс предвидела раннюю смерть Мерлин Монро, запуск первого искусственного спутника Земли и даже гибель миссии "Аполлон-1".
Впрочем, были у нее и промашки. Экстрасенс обещала, что уже к 1967 году будет побежден рак, а в 1958 году из-за спора об островах Мацзу и Цзиньмэньдао в Тайваньском проливе начнется Третья мировая война. Более того, изначально Диксон обещала конец света в 1962 году. Всерьез рассчитывать на апокалипсис в 2020 году не стоит.
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