Предвестник конца света нашли в Антарктиде
Любители поиска следов внеземных цивилизаций заявили, что в их распоряжении оказались уникальные кадры. Дескать, им с помощью самых современных технологий удалось запечатлеть некую циклопических размером белую полосу, которая протянулась от Антарктиды до Северного полюса.
Уфологи моментально пришли к выводу, что речь идет не о каком-то природном явлении, попавшем на пленку, и даже не о дефекте оборудования при съемке. Они утверждают, что им удалось буквально за руку поймать инопланетян, которые натянули "канатную дорогу" – некий высокотехнологичный портал – между двумя полюсами Земли, передает портал "Южный федеральный".
Разумеется, нашлись у конспирологов и ответ на вопрос, для чего это пришельцам вообще нужно. По их словам, таким образом сами инопланетяне в кратчайшие сроки перемещаются между своими базами, расположенными как раз в Арктике и Антарктиде. Ну а сами эти объекты на Земле, опасаются исследователи, нужны им для подготовки конца света.
По их мнению, пришельцам хочется захватить нашу планету и оставлять человечество в живых в их планы не входит. Примечательно, что совсем недавно уфологи уже возлагали на инопланетян ответственность за грядущий конец света, и связано это было опять с Антарктидой.
Тогда они рассказывали о таянии льдов на Южном полюсе Земли. И, как рассказывали исследователи, это не связано ни с человеческим фактором, ни с естественными для нашей планеты циклами оледенения и оттаивания. По словам уфологов, инопланетяне при помощи своего новейшего оружия буквально пилят антарктический лед, чтобы повысить уровень мирового океана утопить самые густонаселенные области суши.
Называлась даже конкретная дата конца света – 21 апреля. Впрочем, тогда ничего не произошло.
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