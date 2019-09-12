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Общество

Сделано заявление о начале ядерной войны

Кадр youtube.com
На заре появления ядерного оружия многие думали, что сам факт существования столь мощной разрушительной силы оставит в прошлом все войны как таковые. Этого, однако, не произошло. Более того, на фоне геополитической нестабильности растет риск начала полноценной ядерной войны.
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Лишь один раз за всю свою историю человечество применило ядерное оружие во время боевых действий – перед завершением Второй мировой войны США уничтожили два японских города вместе с большей частью их населения. Такие разрушительные последствия от всего двух бомб ясно показали – полноценная ядерная война будет означать конец света.

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И, тем не менее, от самой идеи подобного противостояния человечество не отказалось. Более того, постепенно мир приближается к тому, чтобы это произошло. "Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год", – цитирует RT заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Угроза, по его словам, таится в действиях западных коллег России. Политики избегают прямого обсуждения чувствительных вопросов, а порой и откровенно саботируют конструктивный диалог, занимаясь демонтажем устоявшихся систем сдержек и противовесов. Их действия становятся все более эмоциональными и агрессивными.

"Это крайне опасное и безответственное поведение. Оно чревато весьма негативными последствиями для стратегической стабильности", – цитирует ТАСС Сергея Рябкова.

Замминистра иностранных дел России отметил, что ответственность за недопущение ядерной войны лежит на странах, обладающих соответствующим арсеналом. А действия США, которые выходят из международных договоров, занимаются провокацией гонки вооружения и ведут угрожающую политику, этому процессу явно не способствуют.

Ядерная война считалась вполне реальной угрозой в разгар холодной войны, когда на геополитической арене сошлись непримиримые соперники – СССР и США. После исчезновения Советского союза американские власти попытались навязать свою волю всему остальному миру и вновь стали угрозой для будущего всего человечества.

Автор: 12 сентября 2019, 11:56

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