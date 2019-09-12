Сделано заявление о начале ядерной войны

На заре появления ядерного оружия многие думали, что сам факт существования столь мощной разрушительной силы оставит в прошлом все войны как таковые. Этого, однако, не произошло. Более того, на фоне геополитической нестабильности растет риск начала полноценной ядерной войны.

Лишь один раз за всю свою историю человечество применило ядерное оружие во время боевых действий – перед завершением Второй мировой войны США уничтожили два японских города вместе с большей частью их населения. Такие разрушительные последствия от всего двух бомб ясно показали – полноценная ядерная война будет означать конец света.

И, тем не менее, от самой идеи подобного противостояния человечество не отказалось. Более того, постепенно мир приближается к тому, чтобы это произошло. "Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год", – цитирует RT заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Угроза, по его словам, таится в действиях западных коллег России. Политики избегают прямого обсуждения чувствительных вопросов, а порой и откровенно саботируют конструктивный диалог, занимаясь демонтажем устоявшихся систем сдержек и противовесов. Их действия становятся все более эмоциональными и агрессивными.

"Это крайне опасное и безответственное поведение. Оно чревато весьма негативными последствиями для стратегической стабильности", – цитирует ТАСС Сергея Рябкова.

Замминистра иностранных дел России отметил, что ответственность за недопущение ядерной войны лежит на странах, обладающих соответствующим арсеналом. А действия США, которые выходят из международных договоров, занимаются провокацией гонки вооружения и ведут угрожающую политику, этому процессу явно не способствуют.

Ядерная война считалась вполне реальной угрозой в разгар холодной войны, когда на геополитической арене сошлись непримиримые соперники – СССР и США. После исчезновения Советского союза американские власти попытались навязать свою волю всему остальному миру и вновь стали угрозой для будущего всего человечества.