Сделано заявление о начале ядерной войны

Лишь один раз за всю свою историю человечество применило ядерное оружие во время боевых действий – перед завершением Второй мировой войны США уничтожили два японских города вместе с большей частью их населения. Такие разрушительные последствия от всего двух бомб ясно показали – полноценная ядерная война будет означать конец света.
И, тем не менее, от самой идеи подобного противостояния человечество не отказалось. Более того, постепенно мир приближается к тому, чтобы это произошло. "Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год", – цитирует RT заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
Угроза, по его словам, таится в действиях западных коллег России. Политики избегают прямого обсуждения чувствительных вопросов, а порой и откровенно саботируют конструктивный диалог, занимаясь демонтажем устоявшихся систем сдержек и противовесов. Их действия становятся все более эмоциональными и агрессивными.
"Это крайне опасное и безответственное поведение. Оно чревато весьма негативными последствиями для стратегической стабильности", – цитирует ТАСС Сергея Рябкова.
Замминистра иностранных дел России отметил, что ответственность за недопущение ядерной войны лежит на странах, обладающих соответствующим арсеналом. А действия США, которые выходят из международных договоров, занимаются провокацией гонки вооружения и ведут угрожающую политику, этому процессу явно не способствуют.
Ядерная война считалась вполне реальной угрозой в разгар холодной войны, когда на геополитической арене сошлись непримиримые соперники – СССР и США. После исчезновения Советского союза американские власти попытались навязать свою волю всему остальному миру и вновь стали угрозой для будущего всего человечества.
Популярные темы форума
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
Не люблю своего ребенка
Присоединение Донбасса к России
Ольга или Ксения?
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Не нравится невеста сына