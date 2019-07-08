Судный день: установлена новая дата конца света
Эксперты уверены, что Судный день настанет 12 июля. А виновницей станет планета-убийца под названием Нибиру. По данным сайта Vistanews.ru, она является ядром Земли.
"Земля – это как бы большое яйцо, в котором вызревает планета апокалипсиса. Нибиру все же должна "вылупиться", и наступит так называемый конец света. Нам же остается только надеяться, что власти нашли способ не допустить такого исхода", – сообщили специалисты.
"Земля распадется, и на ее месте окажется небесное тело, игнорирующее небесную механику", – высказались эксперты.
Ранее утверждалось, что Нибиру уничтожит нашу планету в апреле 2019 года. Она должна была полностью закрыть собой Солнце, а температура на Земле – упасть до -237.
Напомним, что споры о конце света ведутся постоянно. Однако дату армагеддона то и дело переносят, ссылаясь на свежие гипотезы.
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