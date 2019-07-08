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Hi-tech

Судный день: установлена новая дата конца света

Фото: pixabay.com
В Сети постоянно появляются различные версии о конце света. На этот раз специалисты выдвинули очередную гипотезу: Землю разрушит планета-убийца.

Продолжение: Человечеству предсказана страшная участь
прочитано 660 раз

Эксперты уверены, что Судный день настанет 12 июля. А виновницей станет планета-убийца под названием Нибиру. По данным сайта Vistanews.ru, она является ядром Земли. 

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Планета под угрозой: на Землю несется огромный астероид

"Земля – это как бы большое яйцо, в котором вызревает планета апокалипсиса. Нибиру все же должна "вылупиться", и наступит так называемый конец света. Нам же остается только надеяться, что власти нашли способ не допустить такого исхода", – сообщили специалисты.

"Земля распадется, и на ее месте окажется небесное тело, игнорирующее небесную механику", – высказались эксперты.

Ранее утверждалось, что Нибиру уничтожит нашу планету в апреле 2019 года. Она должна была полностью закрыть собой Солнце, а температура на Земле – упасть до -237. 

Напомним, что споры о конце света ведутся постоянно. Однако дату армагеддона то и дело переносят, ссылаясь на свежие гипотезы. 

Автор: Екатерина Плискина8 июля 2019, 12:11

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