"Будет катастрофа": жуткие данные о глобальной войне США против России

Практически все сценарии конца света, которые видят причины грядущего апокалипсиса в глобальной войне, предполагают, что одной из противоборствующих сторон будут выступать США. До своего развала неизменным противником американцев объявлялся СССР. Затем эта обязанность перешла по наследству России.
Некоторые футурологи считают, что теперь на роль страны, готовой пойти на открытое полномасштабное военное противостояние, годится Китай. Депутат Госдумы Алексей Журавлев, придерживается более консервативных позиций и по-прежнему говорит об американо-российском противостоянии. Тем более, что согласно его предположениям, инструментом войны могут являться не ядерные ракеты и водородные бомбы, а некое климатическое оружие.
В эфире радиостанции "Говорит Москва" парламентарий предположил, что США уже произвели атаку на Россию. Именно с этим обстоятельством он связывает аномально теплую зиму в нашей стране. "Нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего", – заметил Алексей Журавлев.
"Я уверен, что это неслучайные климатические изменения", – подчеркнул депутат.
Согласно его словам, первые испытания климатического оружия на практике были произведены американцами еще во Вьетнаме. "Поэтому, конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены", – считает он. Изготовление климатического оружия, по его мнению, в США маскируют под проведение исследований.
При этом страшную опасность конкретно для России, предположил Алексей Журавлев, может представлять воздействие климатического оружия на вечную мерзлоту. "Если она сейчас поплывет, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие", – подчеркнул депутат.
В Госдуме климатическое оружие США назвали причиной аномально тёплой зимы в России— Смирнов (@sssmirnov) January 14, 2020
наконецта кто-то не боится говорить ПРАВДУ
Отметим, конец света, глобальная война США против России, апокалипсис из-за природных катаклизмов или человеческого вмешательства и даже по мистическим причинам регулярно становятся предметом для массового обсуждения в обществе. Не успел начаться 2020 год, как вся Сеть с упоением обсуждала перспективы начала Третьей Мировой войны из-за роста нестабильности на Ближнем Востоке, убийства иранского генерала Касема Сулеймани и последовавшего ракетного обстрела американских военных баз.
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