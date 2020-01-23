В ООН назвали четыре признака скорого конца света

С таким заявлением с трибуны ООН выступил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш. "Наш мир приближается к точке невозврата", – цитирует ТАСС международного чиновника. "Я вижу четырех всадников – четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века", – добавил он.
Однако предвестники апокалипсиса, по словам генсека ООН, больше не являются Чумой, Войной, Голодом и Смертью. В соответствии с духом времени они сменили амплуа.
Первый всадник, по словам Гутерриша, явился в мир в обличье "высочайшей геополитической напряженности". Второй предстал в виде "экзистенциального климатического кризиса". Третий – это "глобальное недоверие". Четвертый предвестник конца света – "обратная сторона цифрового мира": технологический прогресс идет быстрее, чем человечество успевает осмысливать его достижения.
Если верить прозвучавшим с высочайшей трибуны ООН словам, конец света приближают причины, ставшие порождением человека. Изменение климата пока можно отнести к перечню неподконтрольных угроз, остальные являются следствием направленной политической работы в конкретном направлении. Именно этим угрозам международной организации предстоит противостоять в 2020 году.
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