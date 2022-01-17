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"Не смотрите наверх": астроном рассказал о реальных последствиях удара кометы по Земле

"Не смотрите наверх": астроном рассказал о реальных последствиях удара кометы по Земле

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин рассказал о реальных последствиях удара кометы по Земле.
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Одним из самых обсуждаемых фильмов в начале 2022 года стала вышедшая накануне Нового года лента "Не смотрите наверх". Сатирическая картина показывает проблемы современного американского общества на фоне угрозы глобального уничтожения человечества из-за столкновения с Землей некоего космического тела.

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Сюжеты Конец света

Кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин предупредил, что в реальности у людей нет отработанного механизма по уничтожению угрожающих безопасности Земли десятикилометровых комет. "Мы и с километровыми-то ничего не сможем сделать", – признался астроном.

Сценарий конца света в случае падения на землю такого габаритного астероида, по словам ученого, следующий: из-за огромного взрыва и спровоцированных им пожаров в атмосферу Земли будут выброшены огромные объемы пепла и гари. Это, в свою очередь, полностью отрежет поверхность нашей планеты от солнечного света. Эффект будет напоминать ядерную зиму. Все растения, которым обязательно необходимо расцветать весной, погибнут. Температура очень сильно опустится.

Так будет продолжаться около двух лет. Впрочем, у человечества есть шанс пережить этот конец света.

"Пересидеть это время в подземных убежищах вполне возможно", – уверен Владимир Сурдин.

В частности, напомнил ученый, в США во время Карибского кризиса произошел расцвет строительства подземных бункеров. В России существуют огромные бункеры с запасами еды и вещей.

Эхо не случившейся ядерной войны поможет человечеству пережить космический удар. Правда повезет только десятой части от населения Земли. Для того, чтобы люди выжили как вид этого количества будет вполне достаточно, уверяет Владимир Сурдин.

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Фото: pixabay.com
Автор: 17 января 2022, 09:41 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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