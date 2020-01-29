Земляне испугались конца света из-за летящего к планете гигантского астероида

Открытый 23 октября 1995 года астероид диаметром от 440 до 990 метров несется к нашей планете со скоростью 57 тысяч километров в час. Согласно подсчетам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, на максимально близкое расстояние к Земле он приблизится 15 февраля.
Пользователи Сети предположили, что это может означать столкновение. В таком случае середина февраля рискует стать датой конца света. Однако всерьез готовиться к массовому вымиранию из-за падения астероида не стоит, предупреждают специалисты. По крайней мере, в этот раз.
Дело в том, что параметры космического тела таковы, что уничтожить все живое своим падением у астероида шансов немного. Полноценный конец света, по подсчетам специалистов, может наступить, если в планету врежется объект диаметров более одного-двух километров. Нынешний объект до этой отметки не дотягивает.
Более того, удалось установить, что траектория этого космического тела, хоть и сближается с траекторией движения Земли, с ней все равно не совпадает. Однако даже будь это не так, специалисты бы узнали об этом заранее и смогли бы разработать план по отклонению угрозы от курса.
В следующий раз к Земле этот астероид приблизится в 2075 году. Тогда у него появится второй шанс устроить конец света, если до этого с поставленной задачей не справятся другие факторы или сам человек.
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