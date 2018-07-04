Участница "Дома-2" умерла в 20 лет
О смерти Полины Лобановой объявила ее сестра Василиса на своей страничке в социальной сети Instagram. В приложении Stories убитая горем женщина опубликовала две фотографии звезды "Дома-2", подписав их: "Ребят, Полина умерла!!! Господи... помогите... умерла... 20 лет зайка моя... Моя маленькая... 20 лет... я не верю... Господи, за что??! У меня сердце сейчас остановиться... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Далее Василиса подрагивающим от рыданий голосом объявила: "Дорогие мои, Полинин телефон находится у меня. Если что, можете звонить, я отвечу. Ее больше нет, и с этим не шутят!"
Бывший участник реалити-шоу Сергей Захарьяш оказался одним из первых, кто распространил печальное известие. "Друзья... Все мы помним Полину Лобанову, как участницу телепроекта Дом 2. Я не знаю, что писать и у меня просто нет слов: сегодня утром я проснулся как всегда и первым делом зашел в Инстаграм.. И увидел у ее сестры @__nouti историю, о смерти этой Малышки.. По каким причинам ни кто еще не знает... ЕЩЕ СОВСЕМ РЕБЕНОК... ЛУЧШИЕ ВСЕГДА УХОДЯТ РАНО..." – написал Захарьяш, затем предложив подписчикам собрать деньги в помощь родственнице Лобановой.
Отметим, что 1 июля Полина справила день рождения. "Вот мне уже и 20🎉🎁 #1июля #birthday Я буду счастлива всегда 💓", – оптимистично написала на своей страничке в Instagram Лобанова, опубликовав фотографии шикарного букета пионов и праздничного вечера в кафе. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.
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