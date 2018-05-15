Отсидевшая в тюрьме звезда "Дома-2" поразила внешним видом

Бывшая участница телешоу Ольга Солнце Николаева опубликовала на своей странице в Instagram снимок с Анастасией Дашко, освободившейся из мест не столь отдаленных в 2015 году. О девушке с тех пор было почти ничего неизвестно.

Поклонники давно гадали, как теперь выглядит экс-участница телепроекта. Такая возможность им представилась.

У Анастасии нет страниц ни в одной из соцсетей. Но связь с ней поддерживает Ольга Солнце, которая и выложила совместное фото. Отвечая поклонникам на вопросы о том, как сложилась жизнь Дашко после тюрьмы, Ольга ответила, что у девушки есть любимая семья и хорошая работа, поэтому она счастлива.

Пользователи соцсети поразились, насколько хорошо выглядит Анастасия, несмотря на жизненные перипетии. Они увидели, что у Николаевой отметился Сэм Селезнев, который на проекте строил отношения с Анастасией. "Главное, чтобы она была счастлива", – написал экс-участник "Дома-2".

Публикация от СОЛНЦЕ �� ...как стиль жизни (@solntcezvezda) 14 Май 2018 в 5:13 PDT

Напомним, после того, как Анастасия Дашко покинула телепроект, она вернулась в родной Екатеринбург и открыла бизнес. Однако в 2012 году экс-участницу шоу осудили на три года тюрьмы за мошенничество. В 2015-м Анастасия досрочно освободилась и начала новую жизнь.