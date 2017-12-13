Страшные смерти звезд "Дома-2"

В среду, 13 декабря, стало известно о смерти участницы шоу "Дом-2" Марии Политовой. Dni.Ru решили вспомнить других погибших звезд телестройки.

За долгую историю телепроекта с его членами происходило многое. Кто-то успел построить на Поляне настоящую любовь, некоторые даже не один раз. Другие со скандалом уходили из "Дома-2", но возвращались. Для одних участников проект стал ступенькой к настоящей славе и богатству, а других быстро забыли. Кажется, на проекте происходили все возможные ситуации и обнажались любые чувства, случались и трагедии. Dni.Ru решили вспомнить погибших участников телестройки.

Кристина Калинина скончалась 2 июля 2007 года от острой сердечной и почечной недостаточности. Она провела на проекте всего две недели. Участники шоу сразу невзлюбили девушку – дома ее ждал муж и ребенок. После того, как Кристину выгнали из проекта, у девушки началась депрессия. Возможно, именно она стала причиной смертельных заболеваний.

Тело Оксаны Аплекаевой, еще одной участницы "Дома-2", нашли на трассе Москва-Рига 9 сентября 2008 года. По версии следствия, девушка была жестоко убита любовником, которого заразила венерическим заболеванием. Несмотря на то, что Аплекаева была на проекте всего 75 дней, она успела завоевать сердца зрителей проекта и подружиться с другими участниками шоу.

Оксана Корева, которую поклонники называли ласковым прозвищем Кеша, скончалась в результате ДТП 8 января 2009 года. Девушка с друзьями перебегала Садовое кольцо в неположенном месте. Один из водителей не успел среагировать, и сбил пешеходов. Спутники Коревой погибли на месте, а она сама еще некоторое время боролась за жизнь в больнице. К сожалению, эту схватку девушка проиграла.

Петр Авсецин погиб 29 сентября 2009 года. Молодого человека погубил рак. На проекте Петр не успел запомнится ничем примечательным – он прожил в "Доме" всего 17 дней.

Смерть Андрея Кадетова стала настоящим потрясением для всех зрителей и участников шоу. Молодой человек был зверски зарезан 24 декабря 2010 года, неподалеку от своего дома. По версии следствия, участника "Дома-2" убили друзья девушки, которую он изнасиловал. Обвиняемый признал сою вину и рассказал, что хотел просто припугнуть Кадетова, но потерял контроль на ситуацией и нанес молодому человеку 17 ножевых ранений.