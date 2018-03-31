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Раскрыты зарплаты участников "Дома-2"

Дмитрий Дмитренко, Ольга Бузова, Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel
"Дом-2" принес не только любовь участникам реалити-шоу, но и большие деньги. Теперь безработная российская молодежь стремиться на телепроект, чтобы разбогатеть. Однако везет далеко не каждому.
прочитано 30131 раз

Первые три месяца прибывания на проекте не оплачиваются совсем. Новичков бесплатно кормят и не берут с них денег за жилье. На этом все. Если удастся задержаться на шоу дольше, а это под силу только самым харизматичным, нагловатым и пробивным, то участнику будут начислять зарплату – от 20 до 200 тысяч рублей в месяц.

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Звездам телестройки запрещено рассказывать о доходах на шоу. Но после того, как они уходят за ворота "Дома-2", становятся более словоохотливыми.

"Я уже давно не связан контрактом, поэтому могу сказать: да, ребята получают деньги. Любой труд должен быть оплачен. Гонорар участника зависит от того, кто он, какую пользу приносит проекту, какой у него авторитет, статус в коллективе. Сумма гонорара от нуля до 200 тысяч рублей", – подтвердил эту информацию звезда шоу Степан Меньщиков.

Также известно, что Ольга Рапунцель зарабатывала около 200 тысяч рублей, а Александр Задойнов — 100 тысяч. Сколотить неплохой капитал могут те, кто обосновывается на телепроекте семьями. Яркий пример – Марина Африкантова и ее мама Татьяна Владимировна. "Целый день тявкала, а мне платили, как старой бабке. Такой удар на себя брала… Почему мне платили 80? Я там охрипла. Тем более знаю, что той же Ольге Васильевне Гобозовой платили 130 тысяч рублей…" – рассказывала Татьяна Владимировна.

Отметим, что участникам "Дома-2" не нужно заучивать длинные реплики или следовать сценарию, его попросту нет на шоу. "Строителям" надо лишь круглые сутки вести активную жизнь. Остальное – работа многочисленных редакторов и продюсеров. Именно они направляют все истории и конфликты в нужное русло. Профессионалы умело разжигают страсти.

Со стороны жизнь на "Доме-2" кажется сказкой: конкурсы и призы в виде квартир-машин-путешествий, пластические операции, съемки в рекламе и на обложки журналов, свадьбы, роды, лечение – все за счет проекта. Кроме того продюсеры шоу финансово помогают старожилам "Дома-2" в сложных жизненных ситуациях. К примеру, когда у Андрея Чуева отказали ноги, ему оплатили лечение.

К тому же "Дом-2" это еще и хорошая школа жизни. "Самое главное качество в жизни – чувство юмора. Умению смеяться над собой меня, участницу "Дома-2", научила 13 лет назад Ксюша Собчак", – признавалась в одном из интервью главная звезда нынешней телестройки Ольга Бузова.

Ее зарплата, кстати, не сравнима с теми крохами, что получают рядовые участники. Бузова, по слухам, зарабатывает в месяц только на "Доме-2" около 50 тысяч долларов – в 2018 году это приблизительно три миллиона рублей. Но абсолютным рекордсменом все еще остается Ксения Собчак. Ей платили 100 тысяч долларов.

Автор: Алёна Нестерова31 марта 2018, 19:58
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