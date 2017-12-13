На "Доме-2" цинично восприняли смерть Политовой под забором
"Меня все время приглашают по печальным поводам на передачу, не первый же случай с летальным исходом", – равнодушно заявила РЕН ТВ Ольга Солнце.
По словам экс-участницы проекта, у Политовой была "подвижная психика". Во время участия в телестройке Ольга с Машей часто конфликтовали. "Мария была непредсказуемым человеком", – отметила Солнце.
Не менее цинично отнеслась к смерти коллеги и Надежда Ермакова. "Поиски закончены..." – кратко написали звезда "Дома-2" в Instagram, добавив к посту черно-белую фотографию Маши.
"Политова всегда была странным человеком. Она какой-то безбашенной всегда казалась, серьезности мало. Но человек хороший: добрая, красивая, всегда хорошо отзывалась обо всех", – прокомментировал смерть подруги бывший участник телешоу "Дом-2" Станислав Каримов.
По его словам, это не первая смерть на проекте. "Уже третья или четвертая девочка умирает. Возможно, причина в проекте. Находясь там долго без медицинского обследования – психиатры и психологи там не работают – это сказывается, кто бы что ни говорил", – подчеркнул Каримов.
Странности в поведении Политовой отметил и Степан Меньщиков, который считался покровителем Марии на проекте. "Маша – человек крайне непредсказуемый, непоследовательный, уникальный. Это и привлекало к ней внимание. Всякое могло произойти. Она была девиантного поведения. Даже тогда, когда она пришла молоденькая 18-летняя и нецелованная девочка, ее немногие понимали и не все принимали ее странное поведение", – рассказал в интервью РЕН ТВ Степан.
Запись в память о возлюбленной оставил Артем Шануров, который был гражданским мужем Политовой. "Она мечтала быть со мной до конца жизни. Как жаль, что иногда мечты сбываются", – написал он.
Как сообщали Dni.Ru, тело Марии Политовой было найдено 13 декабря в дачном поселке под Москвой. Девушку искали несколько дней. Тревогу после исчезновения Политовой забил Артем Шануров. "Маша пропала 4 декабря. Телефон оставила дома. Прогнозы самые плохие", – обратился к общественности мужчина.
При этом Шануров бросил фразу, которая стала пророческой. "Ее стоит поискать где-то под кустом в Подмосковье", – цитирует мужчину Eg.Ru.
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