Окно в Европу

По мнению экспертов, проект единой Европы был разрушен расширением объединения до 28 государств
Премьер-министр Греции намерен подать прошение об отставке для того, чтобы иметь возможность участвовать в выборах
При оценке лояльности учтут сказанное и сделанное даже вне рабочего места – в частной жизни
Неожиданно для многих министр финансов ФРГ Вольфган Шойбле заявил, что будет лучше, если Греция покинет еврозону
Включение в ЕС новых стран дорого обходится Европе, но канцлера это не останавливает
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин сравнил саммит G7 со встречей в 1938 году, которая также прошла в Баварии
Британский премьер-министр пригрозил отставкой сторонникам выхода страны из Евросоюза
Антироссийская информационная кампания привлекла к стране международное внимание, которое она обернет на пользу себе
Кишинев стремится к вступлению в Евросоюз, однако нестабильная ситуация в соседней стране мешает этим планам
Тони Блэр подверг резкой критике инициативу Дэвида Кэмерона о проведении референдума по выходу из Евросоюза