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"Росатом" в 2022 году выполнил все запланированные научно–технические работы

"Росатом" в 2022 году выполнил все запланированные научно–технические работы

Государственная корпорация "Росатом" по итогам 2022 года выполнила все ключевые показатели по федеральным проектам комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" (КП РТТН).

Организации госкорпорации выполнили 54 госконтракта на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на сумму 14,6 миллиарда рублей. Программы профинансировали на 125,2 миллиарда рублей, в том числе из внебюджетных источников – свыше 100 миллиардов.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал реализацию программы по атомной науке и технологиям важным шагом технологического развития страны и создания передовых российских наукоемких разработок.

"Благодаря этой многолетней программе мы можем создать инфраструктуру и реализовать серьезные проекты, которые будут определять не только будущее атомной энергетики на несколько десятков лет вперед, но и способствовать развитию ядерной медицины, машиностроения, микроэлектроники и других наукоемких отраслей экономики", – сказал он.

В 2022 году в рамках инициативы "Новая атомная энергетика" создан технический проект реакторной установки РИТМ-200Н. Она станет основой для атомных электростанций малой мощности.

В рамках проекта "Прорыв" введена в эксплуатацию первая очередь учебно-тренировочного информационного центра Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК). Активную зону реактора БН-800 на Белоярской АЭС на 93% загрузили МОКС-топливом.

Получены результаты в области замыкания ядерного топливного цикла, создания атомных станций малой мощности и теплоснабжения, промышленных реакторов на быстрых нейтронах. В текущем году завершится разработка технического проекта комплекса обращения с ядерным топливом АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н.

Фото: Алексей Башкиров/Пресс-служба госкорпорации "Росатом"

Госкорпорация продолжает разрабатывать инновационные радиохимические технологии. Формируется международная программа исследований с участием российских и зарубежных экспертов атомной отрасли. Участие принимают ведущие специалисты из РФ, Китая, Индии, Казахстана, организаций МАГАТЭ и ОИЯИ.

В госкорпорации разработали и изготовили внутрикамерный элемент защиты первой стенки, литиевый лимитер для экспериментов на отечественном токамаке Т-15МД, созданным в Курчатовском институте, который может работать стационарно с принудительным охлаждением и внешней подпиткой жидким литием.

В рамках еще одной программы завершилось исследование по модификации поверхности металлических материалов плазменно-лазерной обработкой. Специалисты создали технологию лазерного удаления упрочнения.

В Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого разработали технические проекты конструкторской документации по доставке топлива в термоядерный реактор. Большие успехи достигнуты и в рамках федерального проекта по новым материалам и технологиям: специалисты научного дивизиона "Росатома" разработали методику ускоренных испытаний, которая ускоряет разработку нового материала в 3-4 раза.

Завершен один из ключевых этапов создания исследовательского жидкосолевого реактора. До конца 2024 года года команда специалистов планирует получить не менее 11 новых материалов с более высокой прочностью и шесть образцов инновационной техники.

10 апреля 2023, 14:41
Фото: Росатом

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